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Volkswagen Tiguan стал лидером среди подержанных авто из-за рубежа

Смена таможенных условий в начале текущего года сильно повлияла на рынок. Доля электромобилей продолжает снижаться, в то время как традиционные автомобили и гибриды занимают более уверенные позиции.
Volkswagen Tiguan впервые стал лидером среди импортируемых авто

Volkswagen Tiguan

Евгений Гудущан
logo10 августа, 12:40
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В июле 2026 года украинский автопарк пополнили 22,6 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По данным Укравтопром, это на 1% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Наибольшим спросом среди импортируемого секонд-хенда пользовались автомобили с бензиновыми двигателями. На них пришлось 55% июльских регистраций по сравнению с 48% годом ранее.

Доля других типов силовых установок распределилась следующим образом:

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 
  • дизельные автомобили - 17% против 19% в июле 2025 года;
  • электромобили - 15% против 24%;
  • гибриды - 10% против 6%;
  • автомобили с ГБО – 3%, как и в прошлом году.

Средний возраст подержанных легковушек, получивших в июле украинские номера, составлял 8,8 года.

Какие подержанные автомобили чаще всего ввозили в Украину

Июльский рейтинг имеет нового лидера. Впервые первое место среди подержанных автомобилей, импортируемых из-за границы, занял Volkswagen Tiguan – 937 автомобилей.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

  1. Volkswagen Tiguan – 937 авто.;
  2. Volkswagen Golf - 862;
  3. Audi Q5 - 803;
  4. Nissan Rogue - 799;
  5. Skoda Octavia – 661;
  6. Renault Megane - 618;
  7. Tesla Model Y - 509;
  8. Ford Escape - 465;
  9. Tesla Model 3 - 456;
  10. Mazda CX-5 - 432.

Таким образом, в июльском ТОП-10 преобладают кроссоверы и модели европейских брендов. В то же время в рейтинге остаются сразу два электромобиля. Tesla, хотя общая доля электрокаров среди импортируемых подержанных автомобилей за год заметно сократилась.

#Б/у автомобили #Aвтобизнес #Новости #Volkswagen #Tiguan 2015