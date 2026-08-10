Volkswagen Tiguan стал лидером среди подержанных авто из-за рубежа

В июле 2026 года украинский автопарк пополнили 22,6 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По данным Укравтопром, это на 1% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Наибольшим спросом среди импортируемого секонд-хенда пользовались автомобили с бензиновыми двигателями. На них пришлось 55% июльских регистраций по сравнению с 48% годом ранее.

Доля других типов силовых установок распределилась следующим образом:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

дизельные автомобили - 17% против 19% в июле 2025 года;

электромобили - 15% против 24%;

гибриды - 10% против 6%;

автомобили с ГБО – 3%, как и в прошлом году.

Средний возраст подержанных легковушек, получивших в июле украинские номера, составлял 8,8 года.

Какие подержанные автомобили чаще всего ввозили в Украину

Июльский рейтинг имеет нового лидера. Впервые первое место среди подержанных автомобилей, импортируемых из-за границы, занял Volkswagen Tiguan – 937 автомобилей.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

Volkswagen Tiguan – 937 авто.; Volkswagen Golf - 862; Audi Q5 - 803; Nissan Rogue - 799; Skoda Octavia – 661; Renault Megane - 618; Tesla Model Y - 509; Ford Escape - 465; Tesla Model 3 - 456; Mazda CX-5 - 432.

Таким образом, в июльском ТОП-10 преобладают кроссоверы и модели европейских брендов. В то же время в рейтинге остаются сразу два электромобиля. Tesla, хотя общая доля электрокаров среди импортируемых подержанных автомобилей за год заметно сократилась.