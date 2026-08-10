Volkswagen Tiguan стал лидером среди подержанных авто из-за рубежа

Volkswagen Tiguan
В июле 2026 года украинский автопарк пополнили 22,6 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По данным Укравтопром, это на 1% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Наибольшим спросом среди импортируемого секонд-хенда пользовались автомобили с бензиновыми двигателями. На них пришлось 55% июльских регистраций по сравнению с 48% годом ранее.
Доля других типов силовых установок распределилась следующим образом:
- дизельные автомобили - 17% против 19% в июле 2025 года;
- электромобили - 15% против 24%;
- гибриды - 10% против 6%;
- автомобили с ГБО – 3%, как и в прошлом году.
Средний возраст подержанных легковушек, получивших в июле украинские номера, составлял 8,8 года.
Какие подержанные автомобили чаще всего ввозили в Украину
Июльский рейтинг имеет нового лидера. Впервые первое место среди подержанных автомобилей, импортируемых из-за границы, занял Volkswagen Tiguan – 937 автомобилей.
В десятку самых популярных моделей также вошли:
- Volkswagen Tiguan – 937 авто.;
- Volkswagen Golf - 862;
- Audi Q5 - 803;
- Nissan Rogue - 799;
- Skoda Octavia – 661;
- Renault Megane - 618;
- Tesla Model Y - 509;
- Ford Escape - 465;
- Tesla Model 3 - 456;
- Mazda CX-5 - 432.
Таким образом, в июльском ТОП-10 преобладают кроссоверы и модели европейских брендов. В то же время в рейтинге остаются сразу два электромобиля. Tesla, хотя общая доля электрокаров среди импортируемых подержанных автомобилей за год заметно сократилась.