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Volkswagen Tiguan став лідером серед вживаних авто з-за кордону

Зміна митних умов на початку поточного року сильно вплинула на ринок. Часка електромобілів продовжує знижуватись, тоді як традиційні авто та гібриди займають більш впевнені позиції.
Volkswagen Tiguan вперше став лідером серед імпортованих авто

Volkswagen Tiguan

Євген Гудущан
logo10 серпня, 12:40
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У липні 2026 року український автопарк поповнили 22,6 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. За даними Укравтопрому, це на 1% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Найбільшим попитом серед імпортованого секонд-хенду користувалися автомобілі з бензиновими двигунами. На них припало 55% липневих реєстрацій проти 48% роком раніше.

Частка інших типів силових установок розподілилася так:

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  • дизельні автомобілі — 17% проти 19% у липні 2025 року;
  • електромобілі — 15% проти 24%;
  • гібриди — 10% проти 6%;
  • автомобілі з ГБО — 3%, як і торік.

Середній вік вживаних легковиків, які у липні отримали українські номери, становив 8,8 року.

Які вживані авто найчастіше ввозили в Україну

Липневий рейтинг має нового лідера. Вперше перше місце серед вживаних автомобілів, імпортованих з-за кордону, посів Volkswagen Tiguan — 937 автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

  1. Volkswagen Tiguan — 937 авто;
  2. Volkswagen Golf — 862;
  3. Audi Q5 — 803;
  4. Nissan Rogue — 799;
  5. Skoda Octavia — 661;
  6. Renault Megane — 618;
  7. Tesla Model Y — 509;
  8. Ford Escape — 465;
  9. Tesla Model 3 — 456;
  10. Mazda CX-5 — 432.

Таким чином, у липневому ТОП-10 переважають кросовери та моделі європейських брендів. Водночас у рейтингу залишаються одразу два електромобілі Tesla, хоча загальна частка електрокарів серед імпортованих вживаних авто за рік помітно скоротилася.

#Автобізнес #Volkswagen #Новини #Вживані авто #Tiguan 2015