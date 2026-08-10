Volkswagen Tiguan став лідером серед вживаних авто з-за кордону

Volkswagen Tiguan
У липні 2026 року український автопарк поповнили 22,6 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. За даними Укравтопрому, це на 1% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Найбільшим попитом серед імпортованого секонд-хенду користувалися автомобілі з бензиновими двигунами. На них припало 55% липневих реєстрацій проти 48% роком раніше.
Частка інших типів силових установок розподілилася так:
- дизельні автомобілі — 17% проти 19% у липні 2025 року;
- електромобілі — 15% проти 24%;
- гібриди — 10% проти 6%;
- автомобілі з ГБО — 3%, як і торік.
Середній вік вживаних легковиків, які у липні отримали українські номери, становив 8,8 року.
Які вживані авто найчастіше ввозили в Україну
Липневий рейтинг має нового лідера. Вперше перше місце серед вживаних автомобілів, імпортованих з-за кордону, посів Volkswagen Tiguan — 937 автомобілів.
До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Volkswagen Tiguan — 937 авто;
- Volkswagen Golf — 862;
- Audi Q5 — 803;
- Nissan Rogue — 799;
- Skoda Octavia — 661;
- Renault Megane — 618;
- Tesla Model Y — 509;
- Ford Escape — 465;
- Tesla Model 3 — 456;
- Mazda CX-5 — 432.
Таким чином, у липневому ТОП-10 переважають кросовери та моделі європейських брендів. Водночас у рейтингу залишаються одразу два електромобілі Tesla, хоча загальна частка електрокарів серед імпортованих вживаних авто за рік помітно скоротилася.