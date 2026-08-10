Volkswagen Tiguan став лідером серед вживаних авто з-за кордону

У липні 2026 року український автопарк поповнили 22,6 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. За даними Укравтопрому, це на 1% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Найбільшим попитом серед імпортованого секонд-хенду користувалися автомобілі з бензиновими двигунами. На них припало 55% липневих реєстрацій проти 48% роком раніше.

Частка інших типів силових установок розподілилася так:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

дизельні автомобілі — 17% проти 19% у липні 2025 року;

електромобілі — 15% проти 24%;

гібриди — 10% проти 6%;

автомобілі з ГБО — 3%, як і торік.

Середній вік вживаних легковиків, які у липні отримали українські номери, становив 8,8 року.

Які вживані авто найчастіше ввозили в Україну

Липневий рейтинг має нового лідера. Вперше перше місце серед вживаних автомобілів, імпортованих з-за кордону, посів Volkswagen Tiguan — 937 автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

Volkswagen Tiguan — 937 авто; Volkswagen Golf — 862; Audi Q5 — 803; Nissan Rogue — 799; Skoda Octavia — 661; Renault Megane — 618; Tesla Model Y — 509; Ford Escape — 465; Tesla Model 3 — 456; Mazda CX-5 — 432.

Таким чином, у липневому ТОП-10 переважають кросовери та моделі європейських брендів. Водночас у рейтингу залишаються одразу два електромобілі Tesla, хоча загальна частка електрокарів серед імпортованих вживаних авто за рік помітно скоротилася.