Volvo радикально обновляет бензиновый XC40 и убирает электромобили с рынка США

Мировой авторынок диктует свои жесткие правила, заставляя даже самых амбициозных производителей кардинально менять собственные стратегии. Громкие обещания о тотальной электрификации разбились о суровую реальность, подарив второе дыхание хорошо знакомым бензиновым бестселлерам.

Как сообщают издания Autocar да Motor1, шведская компания Volvo официально рассекретила глубокий рестайлинг своего самого маленького кроссовера XC40, который выйдет на американский рынок сразу как модель 2028 года.

Этот шаг стал прямым следствием отказа бренда от предыдущей цели стать полностью электрическим к 2030 году, ведь из-за стремительного падения спроса на "батарейные" авто компания вынуждена продолжать жизненный цикл своих бензиновых моделей.

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Почему Volvo сменила курс?

Журналист Майк Дафф по изданию Road & Track отмечает, что в прошлом году глобальные продажи электромобилей Volvo составили всего 21,4 процента от общего объема. План шведов не выдержал столкновения с реальностью более слабого спроса, особенно по ту сторону Атлантики.

Как следствие, полностью электрический кроссовер EX40, ранее известный как XC40 Recharge, и его купеподобный брат EC40 полностью перестают продавать в США. Они останутся исключительно на европейском и других международных рынках, где спрос держится на приемлемом уровне.

Поскольку раньше с американского рынка тоже ушел компактный EX30, роль начального электромобиля для Volvo там временно перейдет к будущему среднеразмерного EX60. Чтобы полноценно заменить эти модели, шведы уже разрабатывают новый электромобиль EX50 на современной платформе SPA3, который должен появиться в конце 2027 года с адекватным прайсом до 50 000 долларов.

Тем временем бензиновый XC40, выпускаемый уже почти девять лет и базирующийся на платформе CMA, получает крупнейший пакет обновлений с момента своего дебюта в 2018 году.

Что изменилось во внешности?

Облик кроссовера существенно освежили, чтобы приблизить его к новейшим EX60 и EX90. Автомобиль получил совершенно новую переднюю часть: сменились крылья, капот, бампер и решетка радиатора, которая теперь кичится фирменными угловатыми ребрами.

Главной оптической фишкой стали обновленные фары "Молот Тора". Теперь они используют полноценную технологию Matrix LED с функцией предотвращения ослепления встречного транспорта. Это стало возможным благодаря недавнему изменению законодательства США, которое наконец легализовало адаптивный матричный свет.

Сзади появились новые LED-фонари, перерисованный бампер и обновленная дверца багажника. Дополняют картину новые дизайны 18-, 19- и 20-дюймовых легкосплавных дисков.

В салоне– не только экран

В салоне шведы также проделали серьезную работу над ошибками. Главной инновацией стал увеличенный до 11,2 дюйма центральный сенсорный экран с высоким разрешением.

Мультимедийная система теперь интегрирует голосового ассистента нового поколения Google Gemini AI, понимающего естественный разговорный язык для планирования маршрутов или работы с сообщениями.

Экран чуть-чуть развернули к водителю, что является бесспорным плюсом для эргономики. Кроме того, Volvo значительно уменьшило количество глянцевого черного пластика, заменив его на более приятные мягкие материалы.

Для любителей роскоши добавили новую премиальную опцию отделки: кожу Arianne Cardamom в сочетании с декором из натурального дерева Brown Ash, а фирменный хрустальный селектор КПП от Orrefors теперь доступен в большинстве комплектаций. Также была увеличена мощность беспроводной зарядки смартфонов.

Что действительно радует экспертов и обычных водителей, так это то, что Volvo не стала гнаться за тотальной сенсоризацией. В отличие от чрезмерно минималистических новых моделей бренда, старый добрый XC40 сохранил физические кнопки управления окнами, зеркалами, классическую "крутилку" громкости и кнопку запуска двигателя. Это настоящая победа здравого смысла над маркетингом, которая делает ежедневную езду гораздо безопаснее и удобнее.

Каким будет обновленный двигатель?

Под капотом американской версии сейчас безальтернативно устанавливается мягенький гибрид B5 AWD. Это поперечно расположенный 2,0-литровый турбомотор на четыре цилиндра, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Мощность осталась на уровне 247 лошадиных сил, однако крутящий момент вырос до 360 Нм. Интересный технический нюанс: несмотря на увеличение тяги, время разгона до сотни составляет 6,3 секунды, что на 0,2 секунды медленнее дорестайлинговой версии. Вероятно, это связано с изменением настроек коробки или увеличением массы через новое оборудование безопасности.

Максимальная скорость обычно для Volvo принудительно ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. При этом топливная эффективность в смешанном цикле EPA несколько улучшилась и составляет около 8,7 литра на 100 километров.

Что с безопасностью и электроникой?

Безопасность всегда являлась религией для шведской марки, и обновленный XC40 получил колоссальный апгрейд сенсорной платформы. Автомобиль оснастили новыми фронтальными и угловыми радарами, новой передней камерой, новыми задними угловыми радарами, 12 новыми ультразвуковыми датчиками и усовершенствованной системой кругового обзора с 3D-режимом.

Появилась функция Door Opening Alert, предупреждающая о приближении велосипедиста при попытке открыть дверь, а фирменный адаптивный круиз-контроль Pilot Assist теперь умеет самостоятельно менять полосу движения.

Производство обновленной линейки стартует осенью 2026 года на ключевом европейском заводе Volvo Cars Gent, расположенном в Бельгии. Официальные цены на модель 2028 еще не объявлены.

Что было известно раньше?

Напомним, ранее мы писали о том, как европейские автопроизводители массово пересматривают свои планы по переходу на электромобили из-за смены настроений покупателей и экономических вызовов.