Volvo радикально оновлює бензиновий XC40 та прибирає електромобілі з ринку США

Світовий авторинок диктує свої жорсткі правила, змушуючи навіть найамбітніших виробників кардинально змінювати власні стратегії. Гучні обіцянки про тотальну електрифікацію розбилися об сувору реальність, подарувавши друге дихання добре знайомим бензиновим бестселерам.

Як повідомляють видання Autocar та Motor1, шведська компанія Volvo офіційно розсекретила глибокий рестайлінг свого найменшого кросовера XC40, який вийде на американський ринок одразу як модель 2028 року.

Цей крок став прямим наслідком відмови бренду від попередньої мети стати повністю електричним до 2030 року, адже через стрімке падіння попиту на "батарейні" авто компанія змушена продовжувати життєвий цикл своїх бензинових моделей.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому Volvo змінила курс?

Журналіст Майк Дафф із видання Road & Track зазначає, що минулого року глобальні продажі електромобілів Volvo склали лише 21,4 відсотка від загального обсягу. План шведів не витримав зіткнення з реальністю слабшого попиту, особливо по той бік Атлантики.

Як наслідок, повністю електричний кросовер EX40, який раніше був відомий як XC40 Recharge, та його купеподібний брат EC40 повністю припиняють продавати в США. Вони залишаться виключно на європейському та інших міжнародних ринках, де попит ще тримається на прийнятному рівні.

Оскільки раніше з американського ринку також пішов компактний EX30, роль початкового електромобіля для Volvo там тимчасово перейде до майбутнього середньорозмірного EX60. А щоб повноцінно замінити ці моделі, шведи вже розробляють новий електромобіль EX50 на сучасній платформі SPA3, який має з'явитися наприкінці 2027 року з адекватним прайсом до 50 000 доларів.

Тим часом бензиновий XC40, який випускається вже майже дев'ять років і базується на платформі CMA, отримує найбільший пакет оновлень із моменту свого дебюту у 2018 році.

Що змінилося у зовнішності?

Зовнішність кросовера суттєво освіжили, щоб наблизити його до новітніх EX60 та EX90. Автомобіль отримав абсолютно нову передню частину: змінилися крила, капот, бампер та решітка радіатора, яка тепер хизується фірмовими кутастими ребрами.

Головною оптичною фішкою стали оновлені фари "Молот Тора". Тепер вони використовують повноцінну технологію Matrix LED із функцією запобігання засліпленню зустрічного транспорту. Це стало можливим завдяки нещодавній зміні законодавства США, яка нарешті легалізувала адаптивне матричне світло.

Ззаду з'явилися нові LED-ліхтарі, перемальований бампер та оновлені дверцята багажника. Доповнюють картину нові дизайни 18-, 19- та 20-дюймових легкосплавних дисків.

В салоні – не лише екран

У салоні шведи також провели серйозну роботу над помилками. Головною інновацією став збільшений до 11,2 дюйма центральний сенсорний екран із високою роздільною здатністю.

Мультимедійна система тепер інтегрує голосового асистента нового покоління Google Gemini AI, який розуміє природну розмовну мову для планування маршрутів чи роботи з повідомленнями.

Екран трохи розвернули до водія, що є безперечним плюсом для ергономіки. Окрім цього, Volvo значно зменшила кількість глянцевого чорного пластику, замінивши його на приємніші м'які матеріали.

Для поціновувачів розкоші додали нову преміальну опцію оздоблення: шкіру Arianne Cardamom у поєднанні з декором із натурального дерева Brown Ash, а фірмовий кришталевий селектор КПП від Orrefors тепер доступний у більшості комплектацій. Також була збільшена потужність бездротової зарядки для смартфонів.

Що дійсно радує експертів та звичайних водіїв, так це те, що Volvo не стала гнатися за тотальною сенсоризацією. На відміну від надмірно мінімалістичних нових моделей бренду, старий добрий XC40 зберіг фізичні кнопки керування вікнами, дзеркалами, класичну "крутилку" гучності та кнопку запуску двигуна. Це справжня перемога здорового глузду над маркетингом, яка робить щоденну їзду набагато безпечнішою та зручнішою.

Яким буде оновлений двигун?

Під капотом американської версії тепер безальтернативно встановлюється м'який гібрид B5 AWD. Це поперечно розташований 2,0-літровий турбомотор на чотири циліндри, що працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Потужність залишилася на рівні 247 кінських сил, проте крутний момент зріс до 360 Нм. Цікавий технічний нюанс: попри збільшення тяги, час розгону до сотні становить 6,3 секунди, що на 0,2 секунди повільніше за дорестайлінгову версію. Ймовірно, це пов'язано зі зміною налаштувань коробки передач або збільшенням маси через нове обладнання безпеки.

Максимальна швидкість традиційно для Volvo примусово обмежена електронікою на позначці 180 км/год. При цьому паливна ефективність у змішаному циклі EPA трохи покращилася і становить приблизно 8,7 літра на 100 кілометрів.

Що з безпекою та електронікою?

Безпека завжди була релігією для шведської марки, і оновлений XC40 отримав колосальний апгрейд сенсорної платформи. Автомобіль оснастили новими фронтальними та кутовими радарами, новою фронтальною камерою, новими задніми кутовими радарами, 12 новими ультразвуковими датчиками та вдосконаленою системою кругового огляду з 3D-режимом.

З'явилася функція Door Opening Alert, яка попереджає про наближення велосипедиста при спробі відкрити двері, а фірмовий адаптивний круїз-контроль Pilot Assist тепер вміє самостійно змінювати смугу руху.

Виробництво оновленої лінійки стартує восени 2026 року на ключовому європейському заводі Volvo Cars Gent, що розташований у Бельгії. Офіційні ціни на модель 2028 року ще не оголошені, проте очікується, що базова вартість стартуватиме в діапазоні від 41 000 до 44 000 доларів США.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як європейські автовиробники масово переглядають свої плани щодо переходу на електромобілі через зміну настроїв покупців та економічні виклики.