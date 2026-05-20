Volvo XC60 готовится к третьему масштабному рестайлингу вместо смены поколения

Вместо снятия текущей модели с конвейера, бренд планирует максимально продлить ее жизненный цикл. Кроссовер уже проходил модернизацию в 2021 году и прошлым летом, а теперь готовится к своему уже третьему по счету обновлению.

Фотошпионам Autoevolution впервые удалось запечатлеть закамуфлированный тестовый прототип будущей новинки во время дорожных испытаний в Испании. Судя по идентичному профилю кузова и архитектуры, автомобиль сохранит прежнюю платформу, но получит существенные визуальные и технические изменения.

Визуальные изменения и обновление экстерьера

Несмотря на минимальное количество защитной пленки, на тестовом автомобиле можно четко разглядеть несколько заметных дизайнерских штрихов. Передний бампер полностью переработан, а головная оптика стала существенно тоньше, что приближает облик кроссовера к стилистике новейших электрических флагманов марки. Также ожидается появление новой решетки радиатора с более сложным геометрическим рисунком.

На корме автомобиля заметны новые светодиодные фонари, частично скрытые под черной инженерной лентой, и подправленная дверь багажного отделения. Обновленный задний бампер получил более чистые линии, а выведенные наружу выхлопные трубы, зафиксированы на прототипе, являются временными элементами для проведения тестов.

Цифровые технологии в салоне

Предыдущий рестайлинг уже принес для Volvo XC60 более современный информационно-развлекательный комплекс с 11,2-дюймовым сенсорным экраном и более производительным процессором. Шпионские снимки свидетельствуют, что физические размеры центрального дисплея останутся примерно на прежнем уровне. Однако эксперты предполагают, что внутренняя архитектура приборной панели претерпит локальные изменения для лучшей интеграции новых цифровых сервисов и улучшения эргономики водительского места.

Модернизация силовых агрегатов под стандарт Euro 7

Главной причиной очередного вмешательства в конструкцию автомобиля является необходимость его адаптации к строгим европейским экологическим нормам Euro 7. Это означает, что вся линейка двигателей будет модернизирована. В кулуарах ходят слухи о появлении значительно усовершенствованной плагин-гибридной установки.

Некоторые профильные медиа предполагают, что запас хода на чистой электротяге может быть увеличен до 200 километров. Впрочем, пока такие оптимистичные цифры остаются на уровне предположений, поскольку актуальная модель обеспечивает около 82 километров. Гибридные модификации с технологией "мягкого гибрида" мощностью 247 л.с. и топовые плагин-гибриды суммарной отдачей 455 л.с. (включая спортивную версию Polestar Engineered) останутся основой коммерческой линейки.

Рыночные перспективы

Сейчас модель успешно продается на мировом рынке, в частности в США, где она представлена как автомобиль 2026 модельного года. Производство текущих версий организовано на заводах в Швеции и Китае, а в конце этого года сборка также стартует на предприятии в Риджвилле, штат Южная Каролина. Вполне очевидно, что обновленная версия впоследствии встанет на конвейер этих же площадок.

Официальная презентация третьего рестайлинга ожидается в течение 2027 года, а в продажу новинка поступит как модель 2028 года. Модернизация повлечет за собой незначительную корректировку базовой стоимости в сторону увеличения, что вполне оправдано более широким списком стандартного оснащения.

