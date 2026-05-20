Volvo XC60 готується до третього масштабного рестайлінгу замість зміни покоління

Замість зняття поточної моделі з конвеєра, бренд планує максимально продовжити її життєвий цикл. Кросовер уже проходив модернізацію у 2021 році та минулого літа, а тепер готується до свого вже третього за рахунком оновлення.

Фотошпигунам Autoevolution вперше вдалося зафіксувати закамуфльований тестовий прототип майбутньої новинки під час дорожніх випробувань в Іспанії. Судячи з ідентичного профілю кузова та архітектури, автомобіль збереже колишню платформу, але отримає суттєві візуальні та технічні зміни.

Візуальні зміни та оновлення екстер'єру

Попри мінімальну кількість захисної плівки, на тестовому автомобілі можна чітко розгледіти кілька помітних дизайнерських штрихів. Передній бампер повністю перероблений, а головна оптика стала суттєво тоншою, що наближає вигляд кросовера до стилістики найновіших електричних флагманів марки. Також очікується поява нової решітки радіатора зі складнішим геометричним малюнком.

На кормі автомобіля помітні нові світлодіодні ліхтарі, частково приховані під чорною інженерною стрічкою, та підправлені двері багажного відділення. Оновлений задній бампер отримав чистіші лінії, а виведені назовні вихлопні труби, зафіксовані на прототипі, є тимчасовими елементами для проведення тестів.

Цифрові технології в салоні

Попередній рестайлінг уже приніс для Volvo XC60 сучасніший інформаційно-розважальний комплекс із 11,2-дюймовим сенсорним екраном і продуктивнішим процесором. Шпигунські знімки свідчать, що фізичні розміри центрального дисплея залишаться приблизно на колишньому рівні. Проте експерти припускають, що внутрішня архітектура приладової панелі зазнає локальних змін для кращої інтеграції нових цифрових сервісів та покращення ергономіки водійського місця.

Модернізація силових агрегатів під стандарт Euro 7

Головною причиною чергового втручання в конструкцію автомобіля є необхідність його адаптації до суворих європейських екологічних норм Euro 7. Це означає, що всю лінійку двигунів буде модернізовано. У кулуарах ходять чутки про появу значно вдосконаленої плагін-гібридної установки.

Деякі профільні медіа припускають, що запас ходу на чистій електротязі може бути збільшений до 200 кілометрів. Втім, наразі такі оптимістичні цифри залишаються на рівні припущень, оскільки актуальна модель забезпечує близько 82 кілометри. Гібридні модифікації з технологією "м'якого гібрида" потужністю 247 к.с. та топові плагін-гібриди сумарною віддачею 455 к.с. (включаючи спортивну версію Polestar Engineered) залишаться основою комерційної лінійки.

Ринкові перспективи

Наразі модель успішно продається на світовому ринку, зокрема в США, де вона представлена як автомобіль 2026 модельного року. Виробництво поточних версій організоване на заводах у Швеції та Китаї, а наприкінці цього року збирання також стартує на підприємстві в Ріджвіллі, штат Південна Кароліна. Цілком очевидно, що оновлена версія згодом встане на конвеєр цих же майданчиків.

Офіційна презентація третього рестайлінгу очікується протягом 2027 року, а у продаж новинка надійде як модель 2028 року. Модернізація спричинить незначне коригування базової вартості в бік збільшення, що цілком виправдано ширшим списком стандартного оснащення.

