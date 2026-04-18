Воры разобрали Porsche 911 до голого металла посреди улицы Лос-Анджелеса: курьезные фото

Как пишет Carscoops, целью злоумышленников стал черный Porsche 911 в кузове 992. От автомобиля не осталось практически ни одной ценной детали, кроме пустого шасси.

Читайте также: Porsche Cayenne Coupe разорвало пополам в США: водитель выжил после ужасного ДТП

Хирургическая разборка: что украли у владельца

Воры сняли и вывезли абсолютно все: от оппозитного шестицилиндрового двигателя до последнего винтика в салоне. На месте преступления полиция обнаружила лишь металлический кузов со свисающими жгутами проводов,. Исчезли колеса, подвеска, роботизированная коробка передач PDK, капот, двери и крыша. Даже фары и бамперы были демонтированы с профессиональной тщательностью.

Интерьер пострадал не меньше – салон “очистили” от сидений, руля, панели приборов и мультимедийной системы. Грабители сняли даже подушки и ремни безопасности. Только по накладкам на порогах экспертам удалось идентифицировать, что это была базовая версия Carrera. Такой подход объясняется высоким спросом на запчасти: суммарная стоимость компонентов, проданных отдельно, часто превышает рыночную цену целого автомобиля.

Какова дальнейшая судьба шасси?

Оставив только кузов с VIN-кодом, воры лишились части машины, которую легче всего отследить. Полиция Лос-Анджелеса уже подтвердила факт угона и сообщила владельцу о находке. Сейчас детективы пытаются установить место первичной кражи и маршрут, по которому двигались преступники.

Несмотря на то, что конструктивно шасси выглядит целым, восстанавливать такой автомобиль нет смысла. Стоимость покупки и установки всех отсутствующих узлов в несколько раз превысит цену подержанного Porsche 911. Вероятнее всего, бывший спорткар будет выставлен на страховой аукцион как металлолом или отправлен непосредственно под пресс.

Также интересно: Porsche не отказывается от ДВС: новый Cayenne получит бензиновую версию

Этот инцидент стал очередным напоминанием о том, что даже современные системы безопасности и GPS-трекеры не гарантируют защиты от профессиональных “разборщиков”. Владельцам подобных машин остается надеяться лишь на полное страховое покрытие, поскольку восстановить авто после такого “визита” невозможно.