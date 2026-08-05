Возрожденный бренд Freelander планирует выход на рынок Европы

Серийное производство первенца марки, внедорожника Freelander 8, стартовало 30 июля на заводе CJLR в Чанше. На начальном этапе компания рассчитывает реализовывать от 5000 до 8000 экземпляров ежемесячно.

Глобальная стратегия и автономия бренда

Как сообщает Carscoops, главный исполнительный директор компании Вэнь Фэй подчеркнул, что Freelander сразу разрабатывается как глобальный продукт. Компания будет выпускать модели с левым рулем для китайского рынка, для международных продаж и автомобили в европейской спецификации, а также версии с правым рулем.

Важной чертой бренда является его операционная независимость: Freelander вправе принимать решения без обязательного согласования с материнскими компаниями Chery и Jaguar Land Rover, что существенно ускорит расширение дилерской сети и модельной линейки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Технические характеристики Freelander 8

Первая модель Freelander 8 оснащена силовой гибридной установкой с удлинителем запаса хода (EREV). Она включает:

Аккумулятор от компании CATL емкостью 60,33 кВт-ч;

1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий в режиме генератора заряда батареи;

Двухкамерная пневматическая подвеска, передняя механическая блокировка дифференциала, виртуальный межосевой дифференциал и задний дифференциал повышенного скольжения.

Будущий модельный ряд

Флагманский внедорожник является первым шагом в развитии марки. В течение следующих пяти лет Freelander планирует выпустить шесть новых моделей, среди которых будут полностью электрические версии, так и гибриды (PHEV и EREV).