Відроджений бренд Freelander планує вихід на ринок Європи

Серійне виробництво первістка марки, позашляховика Freelander 8, стартувало 30 липня на заводі CJLR у Чаншу. На початковому етапі компанія розраховує реалізовувати від 5 000 до 8 000 екземплярів щомісяця.

Глобальна стратегія та автономія бренду

Як повідомляє Carscoops, головний виконавчий директор компанії Вень Фей підкреслив, що Freelander одразу розробляється як глобальний продукт. Компанія випускатиме моделі з лівим кермом для китайського ринку, для міжнародного продажу та автомобілі у європейській специфікації, а також версії з правим кермом.

Важливою рисою бренду є його операційна незалежність: Freelander має право ухвалювати рішення без обов’язкового узгодження з материнськими компаніями Chery та Jaguar Land Rover, що суттєво прискорить розширення дилерської мережі та модельної лінійки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Технічні характеристики Freelander 8

Перша модель Freelander 8 оснащена гібридною силовою установкою із подовжувачем запасу ходу (EREV). Вона включає:

Акумуляторну батарею від компанії CATL ємністю 60,33 кВт-год;

1,5-літровий бензиновий турбомотор, що працює в режимі генератора заряду батареї;

Двокамерну пневматичну підвіску, переднє механічне блокування диференціала, віртуальний міжосьовий диференціал та задній диференціал підвищеного ковзання.

Майбутній модельний ряд

Флагманський позашляховик є лише першим кроком у розвитку марки. Протягом наступних п'яти років Freelander планує випустити шість нових моделей, серед яких будуть як повністю електричні версії, так і гібриди (PHEV та EREV).