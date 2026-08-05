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Відроджений бренд Freelander планує вихід на ринок Європи

Відроджений як окремий автомобільний бренд, Freelander, створений у межах спільного підприємства Chery Jaguar Land Rover (CJLR), оголосив про амбітні плани глобальної експансії. Протягом найближчих трьох-п'яти років компанія прагне досягти обсягу продажів у 300 тисяч автомобілів на рік, причому половина цього обсягу має припадати на зарубіжні ринки.
Відроджений Freelander виходить на світовий ринок: деталі та амбітний план продажів

Freelander 8

Данило Северенчук
logo5 серпня, 12:15
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Серійне виробництво первістка марки, позашляховика Freelander 8, стартувало 30 липня на заводі CJLR у Чаншу. На початковому етапі компанія розраховує реалізовувати від 5 000 до 8 000 екземплярів щомісяця.

Глобальна стратегія та автономія бренду

Як повідомляє Carscoops, головний виконавчий директор компанії Вень Фей підкреслив, що Freelander одразу розробляється як глобальний продукт. Компанія випускатиме моделі з лівим кермом для китайського ринку, для міжнародного продажу та автомобілі у європейській специфікації, а також версії з правим кермом.

Важливою рисою бренду є його операційна незалежність: Freelander має право ухвалювати рішення без обов’язкового узгодження з материнськими компаніями Chery та Jaguar Land Rover, що суттєво прискорить розширення дилерської мережі та модельної лінійки.

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Технічні характеристики Freelander 8

Перша модель Freelander 8 оснащена гібридною силовою установкою із подовжувачем запасу ходу (EREV). Вона включає:

  • Акумуляторну батарею від компанії CATL ємністю 60,33 кВт-год;
  • 1,5-літровий бензиновий турбомотор, що працює в режимі генератора заряду батареї;
  • Двокамерну пневматичну підвіску, переднє механічне блокування диференціала, віртуальний міжосьовий диференціал та задній диференціал підвищеного ковзання.

Майбутній модельний ряд

Флагманський позашляховик є лише першим кроком у розвитку марки. Протягом наступних п'яти років Freelander планує випустити шість нових моделей, серед яких будуть як повністю електричні версії, так і гібриди (PHEV та EREV).

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