Независимые тесты зимних и всесезонных шин провели немецкое издание Auto Zeitung и Автомобильный клуб Германии AvD. Специалисты оценивали не только сцепление шин на сухой, мокрой и заснеженной дороге, но и ресурс, экономичность и другие показатели, важные в ежедневной эксплуатации.

В результате независимых испытаний всесезонная шина Hankook Kinergy 4S2 получила от Auto Zeitung вердикт "очень рекомендовано", а в тесте AvD ее оценили как "хорошо". Аналогичный общий вердикт AvD получила зимняя шина Hankook Winter i*cept RS3.

Kinergy 4S2: сильная на мокрой дороге и снегу

Auto Zeitung испытывала Hankook Kinergy 4S2 в популярном размере 225/45 R17. Эксперты отметили предполагаемое поведение на снегу, хорошую стабильность в поворотах и высокую устойчивость к аквапланированию. На мокрой круговой трассе Hankook показала лучшее время среди участников.

Среди ее сильных сторон также названы прохождение мокрого круга и защита от аквапланирования, а более слабым результатом стало торможение на мокром асфальте. На сухом асфальте эксперты отметили стабильное поведение шины даже на границе сцепления, а также прогнозируемый ресурс пробега. Отдельно было отмечено хорошее соотношение цены и качества.

Кстати, Auto24 уже проверял, как ширина шины оказывает влияние на поведение автомобиля зимой.

AvD отметил экономичность

В другом тесте AvD всесезонный Hankook Kinergy 4S2 проверяли уже в размере 225/50 R17. Она стала лучшей по соотношению цены и качества и набрала 4,20 балла в финальном рейтинге.

Сильнее всего шина выступила в категории экономичности и экологичности, где получила 4,78 балла из пяти. Максимальные пять баллов ей поставили за прогнозируемый пробег и экономию топлива, а износостойкость оценили в 4,9 балла.

Среди двенадцати протестированных моделей шина также заняла высокие позиции в испытаниях на аквапланирование на прямой и в поворотах.



Для водителя это важно не меньше, чем результат одного торможения. Хороший комплект шин должен быть не только безопасным, но и прогнозируемым по ресурсу и затратам. Auto24 недавно сравнивал дорогие и дешевые шины и разницу их тормозного пути.

Winter i*cept RS3: ставка на настоящую зиму

Зимняя Winter i*cept RS3 в размере 225/45 R17 завершила тест AvD с результатом 4,26 балла и оценкой "хорошо". На снегу она получила 4,4 балла за торможение и 4,3 за тяговое усилие. Устойчивость к аквапланированию в поворотах оценили в 4,5 балла, на прямой – в 4,4.

Также шина набрала 4,43 балла за экономические и экологические показатели. Топливная экономичность, прогнозируемый пробег и износостойкость получили по 4,5 балла.

Интересно, что в этом сезоне хорошо выступила и другая зимняя модель марки. Hankook Winter i*cept evo4 победила в тесте Auto Bild среди шин для кроссоверов.



Всесезонная или зимняя

Для украинского водителя выбор между этими двумя моделями, прежде всего, зависит от условий использования. Hankook Kinergy 4S2 выглядит интересной как универсальный вариант для более мягкой зимы и преимущественно городской езды. Если же автомобилю регулярно приходится ездить по заснеженным дорогам, отдельная зимняя модель остается более логичным выбором.

В то же время результаты независимых тестов подтверждают, что Hankook Kinergy 4S2 и Winter i*cept RS3 предлагают сбалансированное сочетание безопасности, комфорта, долговечности и экономичности для разных условий эксплуатации.

Auto24 также разбирал, когда всесезонная резина может являться альтернативой зимнему комплекту. А результаты нынешних тестов показывают, что при выборе стоит смотреть не на один показатель, а на баланс торможения, управляемости, аквапланирования, ресурса и цены.