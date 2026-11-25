Незалежні тести зимових та всесезонних шин провели німецьке видання Auto Zeitung та Автомобільний клуб Німеччини AvD. Фахівці оцінювали не лише зчеплення шин на сухій, мокрій та засніженій дорозі, а й ресурс, економічність та інші показники, важливі у щоденній експлуатації.

У результаті незалежних випробувань всесезонна шина Hankook Kinergy 4S2 отримала від Auto Zeitung вердикт "дуже рекомендовано", а в тесті AvD її оцінили як "добре". Аналогічний загальний вердикт AvD отримала зимова шина Hankook Winter i*cept RS3.

Kinergy 4S2: сильна на мокрій дорозі та снігу

Auto Zeitung випробовувала Hankook Kinergy 4S2 у популярному розмірі 225/45 R17. Експерти відзначили передбачувану поведінку на снігу, хорошу стабільність у поворотах та високу стійкість до аквапланування. На мокрій круговій трасі Hankook показала найкращий час серед учасників.

Серед її сильних сторін також названі проходження мокрого кола та захист від аквапланування, а слабшим результатом стало гальмування на мокрому асфальті. Натомість на сухому асфальті експерти відзначили стабільну поведінку шини навіть поблизу межі зчеплення, а також прогнозований ресурс пробігу. Окремо було відзначено хороше співвідношення ціни та якості.

До речі, Auto24 вже перевіряв, як ширина шини впливає на поведінку автомобіля взимку.

AvD відзначив економічність

В іншому тесті AvD всесезонну Hankook Kinergy 4S2 перевіряли вже у розмірі 225/50 R17. Вона стала найкращою за співвідношенням ціни та якості та набрала 4,20 бала у фінальному рейтингу.

Найсильніше шина виступила в категорії економічності та екологічності, де отримала 4,78 бала з п'яти. Максимальні п'ять балів їй поставили за прогнозований пробіг і паливну економічність, а зносостійкість оцінили у 4,9 бала.

Серед дванадцяти протестованих моделей шина також посіла високі позиції у випробуваннях на стійкість до аквапланування на прямій та в поворотах.



Для водія це важливо не менше, ніж результат одного гальмування. Хороший комплект шин має бути не лише безпечним, а й прогнозованим за ресурсом та витратами. Auto24 нещодавно порівнював дорогі та дешеві шини і різницю їхнього гальмівного шляху.

Winter i*cept RS3: ставка на справжню зиму

Зимова Winter i*cept RS3 у розмірі 225/45 R17 завершила тест AvD із результатом 4,26 бала та оцінкою "добре". На снігу вона отримала 4,4 бала за гальмування та 4,3 за тягове зусилля. Стійкість до аквапланування в поворотах оцінили у 4,5 бала, на прямій - у 4,4.

Також шина набрала 4,43 бала за економічні та екологічні показники. Паливна економічність, прогнозований пробіг і зносостійкість отримали по 4,5 бала.

Цікаво, що цього сезону добре виступила й інша зимова модель марки: Hankook Winter i*cept evo4 перемогла у тесті Auto Bild серед шин для кросоверів.



Всесезонна чи зимова

Для українського водія вибір між цими двома моделями насамперед залежить від умов використання. Hankook Kinergy 4S2 виглядає цікавою як універсальний варіант для м'якшої зими та переважно міської їзди. Якщо ж автомобілю регулярно доводиться їздити засніженими дорогами, окрема зимова модель залишається логічнішим вибором.

Водночас результати незалежних тестів підтверджують, що Hankook Kinergy 4S2 та Winter i*cept RS3 пропонують збалансоване поєднання безпеки, комфорту, довговічності та економічності для різних умов експлуатації.

Auto24 також розбирав, коли всесезонна гума може бути альтернативою зимовому комплекту. А результати нинішніх тестів добре показують, що при виборі варто дивитися не на один показник, а на баланс гальмування, керованості, аквапланування, ресурсу та ціни.