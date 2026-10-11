Названо найкращі та найгірші зимові шини для кросоверів у 2026 році

У тесті Auto Bild взяли участь моделі як преміальних виробників, так і бюджетних брендів. Випробування проводили на двох BMW X1, оснащених шинами розміру 225/55 R18.

Цей типорозмір використовується на більшості популярних SUV, зокрема, на Hyundai Tucson, Jeep Compass, Nissan Qashqai, Subaru Forester та Outback, тощо. Тест охоплював поведінку шин на снігу, мокрому та сухому покритті, зокрема гальмування, керованість та опір акваплануванню.

Зимові шини на снігу

На снігу найкращі результати показали Michelin та Goodyear. Вони продемонстрували дуже близькі характеристики, тоді як Hankook, Bridgestone та Pirelli дещо їм поступилися.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Окремо експерти відзначили недорогу китайську модель Linglong Sport Master Winter. Вона показала дуже хороші результати у випробуваннях на керованість і за більшістю параметрів наблизилася до преміальних конкурентів. Водночас у тесті на тягу вона поступилася дорожчим шинам. Шина Zeetex WH1000 SUV продемонструвала значно слабші результати.

Які шини найкращі на мокрій дорозі

На мокрому покритті найбільш переконливо виступила Pirelli. Шини цього бренду показали найкращий результат під час гальмування та найвищу швидкість проходження тестової траси на керованість. Hankook також продемонструвала високий рівень безпеки, зокрема, великий запас захисту від аквапланування. Загалом преміальні моделі показали сильні результати в цій частині випробувань.

Натомість бюджетні шини Zeetex WH1000 SUV суттєво поступилися конкурентам. Під час екстреного гальмування зі швидкості 100 км/год автомобіль на Pirelli повністю зупинявся, тоді як у той самий момент BMW X1 на Zeetex все ще рухався зі швидкістю майже 48 км/год. Prinx Winter Excelia також продемонструвала слабкість у тестах на бічну керованість.

Результати на сухому асфальті

Випробування на сухій дорозі вкотре показали компроміс, характерний для зимових шин. У ключових дисциплінах – гальмуванні та керованості – найкращі результати продемонстрували Goodyear та Hankook.

Goodyear забезпечила найкоротший гальмівний шлях, тоді як Hankook виявилася найкращою за керованістю. Далі розташувалися Michelin, Bridgestone та Pirelli. Непогано на сухому покритті виступили також Linglong та Falken.

Водночас результати випробувань не означають, що зимові шини варто використовувати лише на снігу. За низьких температур і за наявності ризику снігопаду вони залишаються безпечнішим вибором, тоді як після завершення зимового сезону доцільно переходити на літні шини.

Рейтинг зимових шин для кросоверів у 2026 році

За підсумками тесту Auto Bild найкращою зимовою шиною стала Hankook Winter i*cept evo 4. Експерти назвали її найбільш універсальною серед протестованих моделей і окремо відзначили привабливе співвідношення ціни та характеристик. Повний рейтинг має такий вигляд:

Hankook Winter i*cept evo 4 – зразково

Michelin Pilot Alpin 5 – зразково

Pirelli Cinturato Winter 3 – зразково

Goodyear UltraGrip Performance 3 – гарно

Bridgestone Blizzak 6 – гарно

Falken Eurowinter HS02 Pro – задовільно

Matador MP93 Nordicca – задовільно

Linglong Sport Master Winter – задовільно

Prinx Winter Excelia – задовільно

Zeetex WH1000 SUV – погано

Hankook, Michelin чи Pirelli: яку зимову шину обрати

Перша трійка має різні сильні сторони, тому універсального переможця для всіх умов фактично немає. Лідер Hankook Winter i*cept evo 4 поєднує збалансовані характеристики з привабливою ціною. На снігу ця шина не стала абсолютним фаворитом, але показала стабільний результат у різних дисциплінах.

Michelin Pilot Alpin 5 вирізняється поведінкою на снігу, хоча у тестах на мокрому покритті експерти побачили можливості для покращення. Водночас Pirelli Cinturato Winter 3 стала одним із лідерів на мокрій дорозі та показала дуже хороші результати на снігу. На сухому покритті вона дещо поступилася конкурентам.

Саме тому вибір між цими трьома моделями можна робити з урахуванням типових умов експлуатації автомобіля: кількості снігу, дощу та сухих доріг узимку.

Дешеві зимові шини не завжди є вигідною альтернативою

Результати тесту демонструють, що різниця між зимовими шинами полягає не лише в ціні. Деякі бюджетні моделі здатні показувати цілком конкурентні результати в окремих дисциплінах, але водночас мати серйозні недоліки в інших. Саме тому Falken, Linglong, Matador та Prinx отримали лише оцінку "задовільно". Їхні характеристики в окремих категоріях, пов'язаних із безпекою, помітно поступаються лідерам тесту.

Найгірший результат продемонструвала Zeetex WH1000 SUV. На мокрій та засніженій дорозі ця модель суттєво поступилася конкурентам, а різниця під час гальмування на мокрому покритті виявилася особливо великою.

Тест також показує, що конструкція зимової шини завжди є компромісом. Модель, яка найкраще працює на снігу, не обов'язково буде лідером на мокрому або сухому асфальті. Саме тому під час вибору зимових шин варто враховувати не тільки бренд і ціну, а й умови, в яких автомобіль експлуатується протягом сезону.