Вживаний Nissan Qashqai: яке покоління та з якими силовими агрегатами найкраще купувати на вторинному ринку

На українському вторинному ринку представлена величезна кількість цих машин усіх трьох поколінь. Але яке з них принесе радість володіння, а яке вимагатиме постійних візитів на сервіс? Розберемось з нюансами всіх генерації Nissan Qashqai.

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Перше покоління (J10): 2006 – 2013 роки

Перший Qashqai J10 підкорив ринок простотою та практичністю. У 2008 році з'явилася його подовжена 7-місна версія Qashqai+2 із більшою колісною базою та містким багажником зі складним третім рядом сидінь. Щоправда, місця там вистачить виключно для дітей віком до 7-10 років.

У 2010 році модель пережила дуже важливий рестайлінг: дизайнери виправили відверто "сумну" й невиразну передню оптику, зробивши авто агресивнішим, а інженери суттєво покращили шумоізоляцію та витривалість підвіски. Qashqai J10 пропонувався з наступними силовими агрегатами:

Бензинові: Базовий ланцюговий мотор об’ємом 1.6 л (HR16DE, 114 к.с.) – надійний, але відверто слабкий для важкої машини. 2,0-літровий MR20DE на 141 к.с. динамічніший, але має тонкі стінки головки блока циліндрів – при заміні свічок запалювання їх не можна перетягувати, інакше тріснуть свічкові колодязі. Обидва агрегати також схильні до підвищеного апетиту оливи на великих пробігах.

Базовий ланцюговий мотор об’ємом 1.6 л (HR16DE, 114 к.с.) – надійний, але відверто слабкий для важкої машини. 2,0-літровий MR20DE на 141 к.с. динамічніший, але має тонкі стінки головки блока циліндрів – при заміні свічок запалювання їх не можна перетягувати, інакше тріснуть свічкові колодязі. Обидва агрегати також схильні до підвищеного апетиту оливи на великих пробігах. Дизельні: Економічний 1.5 dCi серії K9K від Renault пропонувався з двома типами паливних систем: Delphi, що є чутливою до якості палива, та надійнішою Siemens/Continental. Потужний 2.0 dCi (M9R) – найнадійніший двигун покоління, який без проблем ходить понад 300–400 тисяч кілометрів. Він єдиний пропонувався зі звичайною шестиступеневою АКПП. Водночас ланцюговий 1.6 dCi (R9M) має славу проміжного вибору між обома попередніми агрегатами – він споживає трохи більше палива, ніж 1,5-літровий K9K, але не такий динамічний, як 2,0-літровий M9R.

Механічні коробки передач практично вічні, а ось варіатори Jatco JF011E та JF015E, що пропонувались в парі з бензиновими моторами, вимагають заміни трансмісійної оливи кожні 40–50 тисяч кілометрів. Якщо колишній власник любив агресивну їзду й часто перегрівав коробку – ремонт ременя та конусів буде дорогим. Водночас система повного приводу та ходова частина з незалежною схемою на задній осі в Qashqai J10 дуже витривалі.

Слабкі місця J10: тонкий шар лакофарбового покриття, посередня стійкість до корозії та жорсткувата підвіска (особливо з 18-дюймовими колісними дисками).

Актуальність та ліквідність на ринку

Покоління J10 поступово переходить у категорію "бюджетних робочих конячок". Найвищу актуальність мають рестайлінгові версії на механіці з дизелями об’ємом 1.5 та 2.0 літра – попит на них стабільний, оскільки покупці шукають просту та недорогу в обслуговуванні машину з високим кліренсом. Продати такий автомобіль у хорошому стані можна за лічені дні орієнтовно за 11-13 тисяч доларів.

На руку Qashqai J10 також грає гарний набір опцій за таку вартість: панорамний дах, сенсорний екран мультимедіа, підігрів сидінь, лінзована оптика, круїз-контроль, двозонний клімат-контроль та шкіряний салон. Часто ці опції відсутні в автомобілів з набагато вищою ціною. А ось ранні версії з варіатором на великих пробігах продаються важко: покупці панічно бояться капітального ремонту коробки.

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Друге покоління (J11): 2013 – 2021 роки

З виходом другої генерації Qashqai отримав нову модульну платформу CMF і став виглядати як зменшений X-Trail, але втратив семимісне виконання. Машина отримала якісний інтер’єр, купу електронних асистентів та набагато м'якший хід. Рестайлінг 2017 року приніс фірмову V-подібну решітку радіатора, покращене кермо та змінені налаштування підвіски задля кращої керованості.

Бензинові мотори – справжній головний біль. Турбомотор 1.2 DIG-T (H5FT, 115 к.с.) страждає на колосальний "масложор" з заводу через залягання кілець, довго прогрівається та має слабкий ланцюг ГРМ. Купувати його на вторинному ринку – величезний ризик.

Для ринку України також офіційно постачався модернізований 2,0-літровий атмосферний MR20DD (144 к.с.) – він значно надійніший і є головним вибором, якщо хочеться саме бензиновий Qashqai. Після рестайлінгу у 2017 році під капотом моделі з'явився непоганий турбоагрегат TCe об’ємом 1.33 літра (розроблявся разом з Mercedes-Benz та Renault), який виявився набагато вдалішим за 1.2.

Водночас з лінійки оновленого Qashqai прибрали дизель 1.5 dCi (K9K), тож більшість кросоверів пізніх років випуску оснащені 1.6 dCi (R9M). Двигун тяговитий і надійний, але має примхливу екологію – сажовий фільтр швидко забивається, якщо автівка експлуатується переважно в міських умовах. З коробками передач ситуація схожа з поколінням J10. Електронно керований варіатор Jatco JF016E забезпечує плавний хід, але став ще ніжнішим і чутливішим до перегрівів.

Слабкі місця J11: рідкісні збої в роботі мультимедійної системи й тріщини на склі передніх фар на дорестайлінгових авто.

Актуальність та ліквідність на ринку

Наразі J11 перебуває на піку своєї ринкової актуальності. Машини виглядають сучасно, мають чудовий рівень безпеки та комфорту. Проте ліквідність чітко розділена за модифікаціями. Бензинові Qashqai (та їх американські аналоги Rogue Sport) з 2.0-літровим атмосферником продаються швидко.

Натомість пригнані з Європи версії з бензиновим мотором 1.2 "зависають" в оголошеннях надовго. Дизельні версії з ЄС (1.5 та 1.6 dCi) тримають впевнені позиції завдяки паливній економічності. Орієнтовна ринкова вартість екземплярів в кузові J11 коливається від 16 до 20 тисяч доларів.

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Третє покоління (J12): з 2021 року – дотепер

Сучасний Qashqai J12 став більшим, агресивнішим візуально і повністю відмовився від чистих дизельних двигунів у Європі. Натомість бренд зробив ставку на гібридні технології. В Україні ці машини тільки починають масово з’являтися на вторинному ринку (переважно після лізингу або від перших власників).

Двигуни та трансмісії:

Mild Hybrid: Базою став 1,33-літровий турбомотор у звичайному виконанні, або з технологією "м’якого" гібрида (140 або 158 к.с.). Двигун бадьорий, екологічний, але конструктивно складний та дещо дорогий в обслуговуванні. На заміну проблемним варіаторам прийшов модернізований Xtronic, що став значно витривалішим.

Базою став 1,33-літровий турбомотор у звичайному виконанні, або з технологією "м’якого" гібрида (140 або 158 к.с.). Двигун бадьорий, екологічний, але конструктивно складний та дещо дорогий в обслуговуванні. На заміну проблемним варіаторам прийшов модернізований Xtronic, що став значно витривалішим. e-POWER: Фірмова інноваційна гібридна система на 190 к.с., де 1,5-літровий трициліндровий турбодвигун працює виключно як генератор, заряджаючи батарею, а колеса обертає потужний електромотор. Їде такий Qashqai майже як електромобіль – з моментальним відгуком та тишею, коли ДВЗ не працює. Статистики дефектів по ньому в Україні ще замало, але система потребує виключно кваліфікованого сервісу.

Слабкі місця J12: все ще висока ціна на вторинному ринку, складні електронні блоки керування, які не вміють ремонтувати на "гаражних" СТО.

Актуальність та ліквідність на ринку

Ці автомобілі лише починають формувати свій ринок уживаних авто. Попит на них специфічний: їх розглядають ті, хто хоче майже новий автомобіль із сучасними технологіями, але не бажає переплачувати за реєстрацію в автосалоні. Версії e-POWER викликають величезний інтерес завдяки низькій витраті палива, але таких авто продається вкрай мало, а покупці досі ставляться до них з обережністю. Вартість третього покоління Qashqai коливається в межах 27-30 тисяч доларів.

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Вердикт: яке покоління Nissan Qashqai слід купувати?

Вибір вживаного Nissan Qashqai залежить від бюджету, але золотою серединою за надійністю, ліквідністю та актуальністю є Nissan Qashqai другого покоління (J11) після рестайлінгу (2017–2020 років). Щоб покупка не перетворилася на фінансову пастку, обирайте одну з двох модифікацій:

Для міста: 2,0-літровий атмосферний бензиновий двигун у парі з варіатором або механікою. Це простий, ліквідний та зрозумілий майстрам автомобіль, який легко продати далі без великих втрат у ціні.

Для траси та економії: дизель 1.6 dCi (M9R), що забезпечує витрату палива на рівні 6-7 літрів на 100 км.

Головне застереження: Категорично уникайте покупки дорестайлінгових моделей J11 з бензиновим мотором 1.2 DIG-T – економія на вартості авто швидко нівелюється капітальним ремонтом двигуна та низькою ліквідністю при майбутньому перепродажі. Якщо ж бюджет обмежений першим поколінням (J10), шукайте рестайлінгові версії 2010–2012 років з механічною коробкою передач.