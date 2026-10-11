Названы лучшие и худшие зимние шины для кроссоверов в 2026 году

В тесте Auto Bild приняли участие модели как премиальных производителей, так и бюджетных брендов. Испытания проводились на двух BMW X1, оснащенных шинами размера 225/55 R18.

Этот типоразмер используется на большинстве популярных SUV, в частности, на Hyundai Tucson, Jeep Compass, Nissan Qashqai, Subaru Forester да Outback, и т.д. Тест охватывал поведение шин на снегу, мокром и сухом покрытии, в том числе торможение, управляемость и сопротивление аквапланированию.

Зимние шины на снегу

На снегу самые лучшие результаты показали Michelin и Goodyear. Они продемонстрировали очень близкие характеристики, в то время как Hankook, Bridgestone и Pirelli несколько им уступили.

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Отдельно эксперты отметили недорогую китайскую модель Linglong Sport Master Winter. Она показала очень хорошие результаты в испытаниях на управляемость и по большинству параметров приблизилась к премиальным конкурентам. В то же время в тесте на тягу она уступила более дорогим шинам. Шина Zeetex WH1000 SUV продемонстрировала гораздо более слабые результаты.

Какие шины лучшие на мокрой дороге

На мокром покрытии наиболее убедительно выступила Pirelli. Шины этого бренда показали лучший результат во время торможения и высокую скорость прохождения тестовой трассы на управляемость. Hankook также продемонстрировала высокий уровень безопасности, в частности большой запас защиты от аквапланирования. В общем, премиальные модели показали сильные результаты в этой части испытаний.

бюджетные шины Zeetex WH1000 SUV существенно уступили конкурентам. Во время экстренного торможения со скорости 100 км/ч автомобиль на Pirelli полностью останавливался, тогда как в то же время BMW X1 на Zeetex все еще двигался со скоростью почти 48 км/ч. Prinx Winter Excelia также показала слабость в тестах на боковую управляемость.

Результаты на сухом асфальте

Испытания на сухой дороге еще раз показали компромисс, характерный для зимних шин. В ключевых дисциплинах– торможении и управляемости– лучшие результаты продемонстрировали Goodyear и Hankook.

Goodyear обеспечила кратчайший тормозной путь, тогда как Hankook оказалась лучшей по управляемости. Далее расположились Michelin, Bridgestone и Pirelli. Неплохо на сухом покрытии выступили также Linglong и Falken.

В то же время, результаты испытаний не означают, что зимние шины следует использовать только на снегу. При низких температурах и при наличии риска снегопада они остаются более безопасным выбором, тогда как по завершении зимнего сезона целесообразно переходить на летние шины.

Рейтинг зимних шин для кроссоверов в 2026 году

По итогам теста Auto Bild лучшей зимней шиной стала Hankook Winter i*cept evo 4. Эксперты назвали ее наиболее универсальной среди протестированных моделей и особо отметили привлекательное соотношение цены и характеристик. Полный рейтинг выглядит так:

Hankook Winter i*cept evo 4 – образцово

Michelin Pilot Alpin 5 – образцово

Pirelli Cinturato Winter 3 – образцово

Goodyear UltraGrip Performance 3 – хорошо

Bridgestone Blizzak 6 – хорошо

Falken Eurowinter HS02 Pro – удовлетворительно

Matador MP93 Nordicca – удовлетворительно

Linglong Sport Master Winter – удовлетворительно

Prinx Winter Excelia – удовлетворительно

Zeetex WH1000 SUV – плохо

Hankook, Michelin или Pirelli: какую зимнюю шину выбрать

Первая тройка имеет разные сильные стороны, поэтому универсального победителя для всех условий практически нет. Лидер Hankook Winter i*cept evo 4 совмещает сбалансированные характеристики с привлекательной ценой. На снегу эта шина не стала абсолютным фаворитом, но показала стабильный результат в разных дисциплинах.

Michelin Pilot Alpin 5 отличается поведением на снегу, хотя в тестах на мокром покрытии эксперты увидели возможности для улучшения. В то же время, Pirelli Cinturato Winter 3 стала одним из лидеров на мокрой дороге и показала очень хорошие результаты на снегу. На сухом покрытии она несколько уступила конкурентам.

Именно поэтому выбор между тремя моделями можно делать с учетом типичных условий эксплуатации автомобиля: количества снега, дождя и сухих дорог зимой.

Дешевые зимние шины не всегда являются выгодной альтернативой

Результаты теста показывают, что разница между зимними шинами заключается не только в цене. Некоторые бюджетные модели способны показывать вполне конкурентные результаты в отдельных дисциплинах, но в то же время серьезные недостатки у других. Именно поэтому Falken, Linglong, Matador и Prinx получили лишь оценку "удовлетворительно". Их характеристики в отдельных категориях, связанных с безопасностью, заметно уступают лидерам теста.

Худший результат продемонстрировала Zeetex WH1000 SUV. На мокрой и заснеженной дороге эта модель существенно уступила конкурентам, а разница во время торможения на мокром покрытии оказалась особенно большой.

Тест показывает, что конструкция зимней шины всегда является компромиссом. Модель, которая лучше работает на снегу, не обязательно будет лидером на мокром или сухом асфальте. Именно поэтому при выборе зимних шин следует учитывать не только бренд и цену, но и условия, в которых автомобиль эксплуатируется в течение сезона.