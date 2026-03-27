Ямы и ямки на дороге Золотоноша – Умань постепенно исчезают

На всех объектах ремонта дорог работает максимальное число спецтехники и людей
Главная транспортная артерия области соединяет ключевые города и обеспечивает прямое сообщение между восточной и западной частями региона через центральный узел в Смеле.
Как говорится в релизе подрядчика, активные дорожные работы продолжаются на наиболее поврежденных участках, где из-за пропущенных межремонтных сроков и интенсивного движения транспорта дорожное покрытие превратилось в сплошные выбоины.
В эти дни службы предприятия работают на участке вблизи села Дубиевка. Дорожные работы ведутся по правому проезду, а после их завершения – работы перенесут на левый проезд.
На Н-16 ежедневно работает 64 единицы спецтехники и более сотни дорожных рабочих. Фото: Autostrada
Технологический процесс включает:
- фрезерование изношенного покрытия;
- устройство выравнивающего слоя асфальтобетона;
- укладку финишного верхнего слоя.
График расписан. Планируется отремонтировать дорожное покрытие на площади 161 500 м² и завершить основной комплекс работ до 20 мая.
К обновлению автомобильной дороги привлечено 64 единиц спецтехники и 123 дорожных рабочих. Асфальтобетонные смеси поступают из ближайших заводов компании.
Фото: Autostrada