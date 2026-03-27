Ямы и ямки на дороге Золотоноша – Умань постепенно исчезают

Главная транспортная артерия области соединяет ключевые города и обеспечивает прямое сообщение между восточной и западной частями региона через центральный узел в Смеле.

Как говорится в релизе подрядчика, активные дорожные работы продолжаются на наиболее поврежденных участках, где из-за пропущенных межремонтных сроков и интенсивного движения транспорта дорожное покрытие превратилось в сплошные выбоины.

Читайте также Движение по объездной Коростышева восстановлено: где еще Autostrada ремонтирует дороги

В эти дни службы предприятия работают на участке вблизи села Дубиевка. Дорожные работы ведутся по правому проезду, а после их завершения – работы перенесут на левый проезд.

На Н-16 ежедневно работает 64 единицы спецтехники и более сотни дорожных рабочих.

Технологический процесс включает:

фрезерование изношенного покрытия;

устройство выравнивающего слоя асфальтобетона;

укладку финишного верхнего слоя.

Читайте также Прифронтовые дороги начали прикрывать сетками по новым технологиям: есть первые подробности

График расписан. Планируется отремонтировать дорожное покрытие на площади 161 500 м² и завершить основной комплекс работ до 20 мая.

К обновлению автомобильной дороги привлечено 64 единиц спецтехники и 123 дорожных рабочих. Асфальтобетонные смеси поступают из ближайших заводов компании.

Здесь комментарии излишни, поскольку результаты говорят сами за себя. Фото: Autostrada