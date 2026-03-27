Ями та ямки на дорозі Золотоноша – Умань поступово зникають

Головна транспортна артерія області з’єднує ключові міста та забезпечує пряме сполучення між східною та західною частинами регіону через центральний вузол у Смілі.

Як йдеться у релізі підрядника, активні дорожні роботи тривають на найбільш пошкоджених ділянках, де через пропущені міжремонтні терміни та інтенсивний рух транспорту дорожнє покриття перетворилось на суцільні вибоїни.

У ці дні служби підприємства працюють на ділянці поблизу села Дубіївка. Дорожні роботи ведуться по правому проїзду, а після їх завершення – роботи перенесуть на лівий проїзд.

Технологічний процес включає:

фрезерування зношеного покриття;

влаштування вирівнювального шару асфальтобетону;

укладання фінішного верхнього шару.

Графік розписано. Планується відремонтувати дорожнє покриття на площі 161 500 м² та завершити основний комплекс робіт до 20 травня.

До оновлення автомобільної дороги залучено 64 одиниць спецтехніки та 123 дорожніх робітників. Асфальтобетонні суміші надходять з найближчих заводів компанії.

Тут коментарі зайві, оскільки результати кажуть самі за себе. Фото: Autostrada