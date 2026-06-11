За нарушение правил дорожного движения суды штрафуют самокатчиков до 34 тысяч гривен

В Украине за последние полтора года суды рассмотрели не менее 132 дела о ДТП с участием электросамокатов, сообщает Опендатабот со ссылкой на данные поисковика по судебному реестру “Бабушка”. В 79% таких аварий виновными были водители электросамокатов, а нарушителей штрафовали на суммы от 850 грн до 34 тысяч грн, иногда еще и с лишением права управления транспортными средствами.

Кстати депутаты предлагают штрафовать нарушителей на самокатах на 17 тысяч грн

Самокат уже не игрушка, а транспорт

Электросамокаты в украинских городах давно перестали быть просто развлечением на выходные. На них ездят на работу, в метро, по делам, через парк, по тротуарам и даже по проезжей части. Проблема в том, что далеко не все пользователи воспринимают самокат как транспортное средство.

Суды, наоборот, все чаще прямо напоминают: водитель электросамоката является участником дорожного движения. А значит, должен соблюдать ПДД. Это касается светофоров, переезда пешеходных переходов, движения по тротуарам, поведения после ДТП и, конечно, управления в состоянии опьянения.

В большинстве дел виноваты самокатчики

По данным Опендатабота, за последние полтора года суды рассмотрели не менее 132 дела об авариях с участием электросамокатов. В 104 из них, то есть в 79% случаев, виновными были водители самокатов.

Чаще всего речь идет о нарушении правил дорожного движения, которые привели к ДТП. Таких дел по статье 124 КУоАП было 57. Типичные ситуации хорошо знакомы для крупных городов: столкновения с автомобилями, наезды на пешеходов, повреждения припаркованных машин и побег с места происшествия.

Во Львове, например, пользователь арендованного самоката JET повредил сразу два припаркованных автомобиля - Audi и Mazda - и уехал с места ДТП. Суд назначил ему штраф в 3400 грн. В Днепре водитель электросамоката проехал на красный сигнал светофора и сбил мальчика на пешеходном переходе. В суде он объяснял, что зимой у самоката отказали тормоза, но в итоге получил штраф 850 грн.

Эти примеры хорошо показывают главную проблему: самокат движется быстрее пешехода, весит больше, чем кажется, и в аварии уже не выглядит невинной игрушкой.

Где больше всего судебных дел

Больше всего ДТП по вине водителей электросамокатов зафиксировано в Одесской области. Там было 11 дел в 2025 году и 12 за первые пять месяцев 2026-го.

Далее следуют Львовская область с 11 делами в прошлом году и 5 в этом году, а также Винницкая область, где зафиксировано 5 и 4 дела соответственно. В первую пятерку также вошли Волынская и Киевская области.

Интересно, что Черновицкая область, если не учитывать регионы с активными боевыми действиями, стала единственной, где за этот период не зафиксировано ни одного судебного дела по ДТП по вине водителей электросамокатов.

Нетрезвые водители самокатов - отдельная проблема

Вторая большая категория дел - управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По статье 130 КУоАП за исследуемый период таких дел было 47.

И здесь для многих может быть неприятный сюрприз. Аргумент “это же не автомобиль” в суде не работает. Если человек управляет электросамокатом в состоянии опьянения, он рискует получить штраф, который для таких дел обычно составляет 17 тысяч грн.

В Одессе полиция остановила водителя электросамоката, в крови которого обнаружили 0,65 промилле алкоголя. Мужчина уверял, что только катил самокат рядом с собой, но видеозаписи доказали обратное. Суд оштрафовал его на 17 тысяч грн.

В повторных случаях наказание может быть значительно строже. Так, также в Одессе водителя электросамоката JET остановили с признаками алкогольного опьянения. Он отказался проходить освидетельствование, а затем сбежал с места остановки. В суде выяснилось, что менее чем за год он уже имел аналогичное нарушение. В результате - 34 тысячи грн штрафа и лишение права управления транспортными средствами на 3 года.

Лишение прав возможно, но не всегда

В делах по статье 130 КУоАП закон предусматривает не только штраф, но и лишение права управления. Но с электросамокатами есть юридическая особенность: для управления самокатом водительское удостоверение не требуется.

Поэтому суды не всегда могут одинаково применить санкцию о лишении права управления. В одних случаях водителя просто штрафуют, в других - если он имеет водительское удостоверение, могут лишить права управления транспортными средствами.

Например, в Киеве пользователь прокатного самоката Bikenow в состоянии опьянения двигался по тротуару и сбил малолетнего ребенка, который шел рядом с отцом. Несмотря на неявку нарушителя в суд, его оштрафовали на 17 тысяч грн и лишили водительского удостоверения на год.

Если в результате аварии пострадавшие получают телесные повреждения средней тяжести, дело может перейти уже в уголовную плоскость. В Виннице нетрезвый водитель электросамоката Bolt двигался по тротуару и сбил пожилую женщину. Суд признал его виновным, назначил 34 тысячи грн штрафа и обязал оплатить более 6 тысяч грн расходов на экспертизы.

Подростки фигурируют почти в трети дел

Одна из самых тревожных цифр в этой статистике - участие несовершеннолетних. В общем подростки фигурировали в 38 из 132 дел, то есть почти в каждом третьем. Если смотреть только на ДТП по вине самокатчиков, несовершеннолетние появлялись в 24 делах - это примерно четверть таких производств.

Больше всего таких случаев за последние полтора года было в Винницкой, Львовской и Черкасской областях. И здесь проблема уже не только в самих детях, но и во взрослых, которые позволяют им пользоваться транспортом, не объяснив правил и ответственности.

Лица моложе 16 лет не подлежат административной ответственности. Поэтому в таких случаях протоколы составляют на родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В Ивано-Франковске 15-летняя водитель электросамоката выехала на пешеходный переход и столкнулась с автомобилем. К ответственности привлекли ее мать, которой суд назначил штраф 850 грн.

Бывают и ситуации, когда вина установлена, но наказание уже невозможно из-за сроков. В Хмельницком 12-летний водитель прокатного самоката VEVI ехал по пешеходному переходу и столкнулся с Toyota Yaris. Суд решил, что вина водителя самоката доказана, но производство закрыли из-за истечения срока давности.

Пешеходный переход надо переходить пешком

Отдельный момент, который постоянно повторяется в таких делах: электросамокат не дает права проезжать пешеходный переход как заблагорассудится. Если человек пересекает дорогу по переходу, он должен сойти с самоката и перейти его пешком.

Для многих пользователей это кажется мелочью. На практике именно такие “мелочи” часто заканчиваются ДТП.

Автомобилист не всегда успевает среагировать на самокат, который внезапно вылетает на переход значительно быстрее, чем движется пешеход.

Поэтому главное правило простое: на дороге электросамокат - это не пешеход. А на пешеходном переходе водитель самоката должен вести себя именно как пешеход.

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Сколько стоит нарушение

Размер штрафа зависит от нарушения. По делам в отношении родителей несовершеннолетних или отдельных административных проступков суды могут назначать 850 грн. За оставление места ДТП или повреждения авто сумма может быть другой, как во львовском деле со штрафом 3400 грн.

За управление в состоянии опьянения штраф обычно стартует от 17 тысяч грн. Если нарушение повторное, сумма может вырасти до 34 тысяч грн, а дополнительно суд может лишить права управления транспортными средствами.

Отдельно нарушители платят судебный сбор, который в 2026 году составляет около 665 грн. Кроме того, их могут обязать компенсировать ущерб владельцам поврежденных автомобилей или пострадавшим.

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