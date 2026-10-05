За продажу дизельного горючего можно получить срок за решеткой

В Ивано-Франковской области в суд передали дело о приобретении и продаже дизельного горючего. Обвиняемый приобрел около 10 тысяч литров дизтоплива, после чего организовал его реализацию через автозаправочную станцию. По мнению следствия, такие действия незаконны. Об этом сообщило бюро экономической безопасности.

Во время обыска на АЗС в Долине детективы БЭБ изъяли 8337 литров горючего. Экспертиза показала, что его характеристики не отвечают требованиям государственных стандартов. Также правоохранители изъяли деньги, вырученные от продажи ресурса.

По данным силовиков, горючее приобрели в начале января. При этом у продавца не было документов, подтверждающих его происхождение и качество.

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В дальнейшем дизтопливо хранили на АЗС и продавали водителям без определенных украинскими властями разрешительных документов, фискализации и надлежащего оформления операций.

Обвинительный акт касается незаконного приобретения, хранения в целях сбыта и реализации незаконно с точки зрения украинской власти изготовленного горючего.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области. Процессуальное сопровождение обеспечивали прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры.

В БЭБ отметили, что это не первый случай подозрения на незаконное обращение горючего на Прикарпатье, Детективы задокументировали в 2026 году. По еще трем уголовным производствам обвинительные акты уже направили в суд, а по двум делам суды вынесли приговоры.

В рамках этих производств изготовлено горючее и полученные от его продажи средства конфисковали. Часть изъятого ресурса была передана для нужд силовых структур.