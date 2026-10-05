За продаж дизельного пального можна отримати термін за гратами

На Івано-Франківщині до суду передали справу щодо придбання та продажу дизельного пального. Обвинувачений придбав близько 10 тисяч літрів дизпального, після чого організував його реалізацію через автозаправну станцію. На думку слідства такі дії незаконні. Про це повідомило Бюро Економічної Безпеки.

Під час обшуку на АЗС у Долині детективи БЕБ вилучили 8337 літрів пального. Експертиза показала, що його характеристики не відповідають вимогам державних стандартів. Також правоохоронці вилучили гроші, отримані від продажу ресурсу.

За даними силовиків, пальне придбали на початку січня. При цьому продавець не мав документів, які підтверджували б його походження та якість.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Надалі дизпальне зберігали на АЗС і продавали водіям без визначених українською владою дозвільних документів, фіскалізації та належного оформлення операцій.

Обвинувальний акт стосується незаконного придбання, зберігання з метою збуту та реалізації незаконно з точки зору української влади виготовленого пального.

Досудове розслідування проводили детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області. Процесуальний супровід забезпечували прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури.

У БЕБ зазначили, що це не перший випадок підозри на незаконний обіг пального на Прикарпатті, який детективи задокументували у 2026 році. За ще трьома кримінальними провадженнями обвинувальні акти вже направили до суду, а у двох справах суди винесли вироки.

У межах цих проваджень виготовлене пальне та отримані від його продажу кошти конфіскували. Частину вилученого ресурсу передали для потреб силових структур.