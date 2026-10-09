Зарплаты на АЗС выросли: сколько сейчас платят забронированным заправщикам

Как свидетельствует масштабное исследование Консалтинговой группы А-95, аналитики охватили почти три тысячи заправок из 40 различных сетей, что составляет более половины всего топливного рынка страны. По сравнению с прошлым годом ежемесячный доход работников увеличился в среднем на 3,8 тысяч гривен.

Самым щедрым работодателем оказалась сеть OKKO, где средний оклад составил 38,7 тысяч гривен в месяц. Этот показатель вырос почти на треть, хотя эксперты отмечают, что на такую цифру существенно повлияли выплаты годовых бонусов во втором квартале.

Второе место рейтинга уверенно держит премиальный SOCAR с зарплатой в 37,8 тысячи гривен. В пятерку лидеров также вошли UPG, AMIC и государственная Укрнефть, где работникам платят от 30 до 33,7 тысяч гривен.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему сети повышают прайс

Главным драйвером зарплатной гонки стали новые правила бронирования военнообязанных. Чтобы сохранить критически важный персонал, еще летом компании должны были обеспечить официальный оклад не менее 21,6 тысяч гривен, а с 1 сентября эта планка вообще взлетела до почти 26 тысяч.

Ситуацию на рынке труда серьезно усложняют действия военных и общая нехватка рабочих рук. Дефицит кадров в сочетании с ростом рисков безопасности будет заставлять топливные сети повышать зарплаты, чтобы удержать имеющихся работников и привлечь новых,– убеждены аналитики А-95.

Возможность получения брони от мобилизации является одним из сильнейших стимулов для трудоустройства и удержания персонала на украинских АЗС, даже если уровень заработной платы не является рыночным.

Несмотря на общий положительный тренд, некоторые операторы откровенно отстают. К примеру, в сетях KLO, MARSHAL и Маркет официальные оклады едва превышают 17 тысяч гривен, а закарпатская ELERON вообще заморозила выплаты на уровне 15,9 тысячи.

Кто продает больше всего топлива

Напомним, ранее мы писали об объемах реализации горючего на украинском рынке. По итогам первого полугодия 2026 года общие продажи крупнейших сетей выросли более чем на 9%.

Абсолютными рекордсменами по динамике стали UPG и Укрнефть, которые увеличили продажи на 58% и 50% соответственно. В то же время, самый высокий показатель среднесуточной реализации на одну станцию традиционно сохраняет OKKO.– более 9 кубометров горючего ежедневно.