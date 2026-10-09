Зарплати на АЗС зросли: скільки зараз платять заброньованим заправникам

Як свідчить масштабне дослідження Консалтингової групи А-95, аналітики охопили майже три тисячі заправок із 40 різних мереж, що становить понад половину всього паливного ринку країни. Порівняно з минулим роком, щомісячний дохід працівників збільшився в середньому на 3,8 тисячі гривень.

Найщедрішим роботодавцем виявилася мережа OKKO, де середній оклад сягнув 38,7 тисячі гривень на місяць. Цей показник зріс майже на третину, хоча експерти зазначають, що на таку цифру суттєво вплинула виплата річних бонусів у другому кварталі.

Другу сходинку рейтингу впевнено тримає преміальний SOCAR із зарплатою у 37,8 тисячі гривень. До п'ятірки лідерів також увійшли UPG, AMIC та державна Укрнафта, де працівникам платять від 30 до 33,7 тисячі гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому мережі підвищують прайс

Головним драйвером зарплатних перегонів стали нові правила бронювання військовозобов'язаних. Щоб зберегти критично важливий персонал, ще влітку компанії мали забезпечити офіційний оклад не менше 21,6 тисячі гривень, а з 1 вересня ця планка взагалі злетіла до майже 26 тисяч.

Ситуацію на ринку праці серйозно ускладнюють дії військових та загальний брак робочих рук. Дефіцит кадрів у поєднанні зі зростанням безпекових ризиків змушуватиме паливні мережі підвищувати зарплати, щоб утримати наявних працівників і залучити нових, – переконані аналітики А-95.

Можливість отримання броні від мобілізації наразі є одним із найсильніших стимулів для працевлаштування та утримання персоналу на українських АЗС, навіть якщо рівень заробітної плати не є ринковим.

Попри загальний позитивний тренд, деякі оператори відверто пасуть задніх. Наприклад, у мережах KLO, MARSHAL та Маркет офіційні оклади ледь перевищують 17 тисяч гривень, а закарпатська ELERON взагалі заморозила виплати на рівні 15,9 тисячі.

Хто продає найбільше пального

Нагадаємо, раніше ми писали про обсяги реалізації пального на українському ринку. За підсумками першого півріччя 2026 року загальні продажі найбільших мереж зросли на понад 9%.

Абсолютними рекордсменами за динамікою стали UPG та Укрнафта, які наростили продажі на 58% та 50% відповідно. Водночас найвищий показник середньодобової реалізації на одну станцію традиційно зберігає OKKO – понад 9 кубометрів пального щодня.