Zeekr представил юбилейный Zeekr 001: спецверсия к 5-летию бренда

Как отмечает CarNewsChina, даже несмотря на слухи о возможной замене, Zeekr 001 будет оставаться ключевой моделью компании еще долгое время.

Zeekr 001 впервые вышел на рынок Китая в 2021 году как дебютная модель бренда. С тех пор электрический лифтбек несколько раз обновлялся, постепенно наращивая мощность и технологичность. Если начальная версия предлагала около 536 л.с., то уже в 2024 году показатель вырос до 778 “лошадей”.

Последнее обновление в 2025 году принесло 900-вольтовую архитектуру и полный привод с мощностью до 912 л.с. и стало основой для юбилейной версии. По состоянию на начало 2026 года суммарные продажи модели превысили 300 тысяч единиц, а география рынка включает не только Китай, но и Европу и другие регионы.

FR-Line: агрессивный дизайн и эксклюзивные детали

Юбилейный вариант получил специальный пакет FR-Line, который сразу выделяет его среди стандартных версий. Внешне он добавляет:

22-дюймовые кованые диски с шинами Pirelli P Zero;

карбоновый задний спойлер;

черную крышу и уникальный цвет Glacier Silver;

шестипоршневые тормоза от Brembo;

красные акценты и специальные бейджи FR-Line.

Интерьер: Alcantara с красными акцентами

Салон выполнен в соответствующем стиле FR-Line с большим количеством уникальных деталей. Передние сиденья обшиты красной кожей Alcantara с черными вставками в стиле клетчатого флага, тогда как задний ряд получил инверсную цветовую схему. Среди ключевых особенностей также красные ремни безопасности, замшевая отделка потолка, декоративные элементы на руле и центральной консоли, фирменные логотипы на подголовниках и порогах и аудиосистема с 29 динамиками.

Техника: 912 л.с. и разгон менее чем за 3 секунды

Главная “изюминка” спецверсии – ее техническая составляющая. Zeekr 001 5th Anniversary Edition оснащен двухмоторной системой полного привода с пиковой мощностью 680 кВт (912 л.с.). Заявленная динамика соответствует уровню суперкаров: разгон 0–100 км/ч всего за 2,91 секунды, а максимальная скорость – до 280 км/ч. Батарея CATL Qilin емкостью 103 кВт-ч обеспечивает до 680 км на одном заряде и поддерживает технологию быстрой зарядки 6C. Это позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% всего за 10 минут.

Подвеска и управляемость: акцент на драйве

Юбилейная версия получила койловерную подвеску от KW с 16 уровнями регулировки отбоя и 12 уровнями сжатия и возможностью изменения клиренса до 35 мм. По словам Zeekr, инженеры потратили три года на доведение шасси, оптимизировав более 200 параметров. Это позволило существенно улучшить стабильность, управляемость и отклик на руль. Автомобиль также оснащен системой помощи водителю G-Pilot H7, которая использует LiDAR и мощный чип Nvidia Drive Thor-U. Стоимость новинки объявят позже.