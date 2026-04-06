Zeekr представив ювілейний Zeekr 001: спецверсія до 5-річчя бренду

Як зазначає CarNewsChina, навіть попри чутки про можливу заміну, Zeekr 001 залишатиметься ключовою моделлю компанії ще тривалий час.

Читайте також: Zeekr 007 GT може подорожчати через бум штучного інтелекту

Zeekr 001 вперше вийшов на ринок Китаю у 2021 році як дебютна модель бренду. Відтоді електричний ліфтбек кілька разів оновлювався, поступово нарощуючи потужність і технологічність. Якщо початкова версія пропонувала близько 536 к.с., то вже у 2024 році показник зріс до 778 “коней”.

Останнє оновлення у 2025 році принесло 900-вольтову архітектуру та повний привід із потужністю до 912 к.с. й стало основою для ювілейної версії. Станом на початок 2026 року сумарні продажі моделі перевищили 300 тисяч одиниць, а географія ринку включає не лише Китай, а й Європу та інші регіони.

FR-Line: агресивний дизайн і ексклюзивні деталі

Ювілейний варіант отримав спеціальний пакет FR-Line, який одразу вирізняє його серед стандартних версій. Зовні він додає:

22-дюймові ковані диски з шинами Pirelli P Zero;

карбоновий задній спойлер;

чорний дах і унікальний колір Glacier Silver;

шестипоршневі гальма від Brembo;

червоні акценти та спеціальні бейджі FR-Line.

Інтер’єр: Alcantara з червоними акцентами

Салон виконаний у відповідному стилі FR-Line з великою кількістю унікальних деталей. Передні сидіння обшиті червоною шкірою Alcantara з чорними вставками у стилі картатого прапора, тоді як задній ряд отримав інверсну кольорову схему. Серед ключових особливостей також червоні ремені безпеки, замшеве оздоблення стелі, декоративні елементи на кермі та центральній консолі, фірмові логотипи на підголівниках і порогах й аудіосистема з 29 динаміками.

Техніка: 912 к.с. і розгін менше ніж за 3 секунди

Головна “родзинка” спецверсії – її технічна складова. Zeekr 001 5th Anniversary Edition оснащений двомоторною системою повного приводу з піковою потужністю 680 кВт (912 к.с.). Заявлена динаміка відповідає рівню суперкарів: розгін 0–100 км/год всього за 2,91 секунди, а максимальна швидкість – до 280 км/год. Батарея CATL Qilin ємністю 103 кВт-год забезпечує до 680 км на одному заряді та підтримує технологію швидкої зарядки 6C. Це дозволяє зарядити акумулятор з 10% до 80% всього за 10 хвилин.

Також цікаво: Китайські автовиробники готуються до виходу на ринок Канади

Підвіска та керованість: акцент на драйві

Ювілейна версія отримала койловерну підвіску від KW з 16 рівнями регулювання відбою та 12 рівнями стиснення та можливістю зміни кліренсу до 35 мм. За словами Zeekr, інженери витратили три роки на доведення шасі, оптимізувавши понад 200 параметрів. Це дозволило суттєво покращити стабільність, керованість і відгук на кермо. Автомобіль також оснащений системою допомоги водієві G-Pilot H7, яка використовує LiDAR і потужний чіп Nvidia Drive Thor-U. Вартість новинки оголосять пізніше.