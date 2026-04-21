Ринок напівпричепів в Україні пригальмував: що купували перевізники у березні 2026 року

За даними Інституту досліджень авторинку, у березні в Україні провели 1299 реєстраційних дій з напівпричепами. На тлі дорогого дизпального та загальної обережності логістичного бізнесу ринок показав змішану картину: вживана техніка втрачала позиції, тоді як попит на нові імпортні напівпричепи, навпаки, пожвавився.

Вторинний ринок тримається, але без особливого оптимізму

Внутрішні перепродажі й надалі формують основу цього сегмента. У березні таких угод було 824, що трохи більше, ніж у лютому. Втім у річному вимірі ринок просів більш ніж на 11%. Це означає, що малий та середній бізнес поки не поспішає активно оновлювати парк, відкладаючи великі витрати на пізніше.

Найбільший попит на внутрішньому ринку мають самоскиди, рефрижератори та контейнеровози. Логіка тут проста: перші потрібні аграріям і будівельникам, другі — харчовій логістиці, треті — вантажним перевезенням у контейнерному сегменті. Майже кожна четверта угода припала на техніку Schmitz Cargobull. Також стабільно сильні позиції утримують Krone та Kögel. Разом ця трійка фактично задає правила гри на вторинному ринку, де головна цінність — не екзотика, а зрозуміла ліквідність.

Імпорт уживаних напівпричепів просів

Сегмент імпорту техніки з пробігом у березні теж не порадував. До України завезли 372 вживані напівпричепи, і це менше як порівняно з лютим, так і відносно березня минулого року. Падіння тут виглядає доволі показово: перевізники рахують гроші дуже уважно і купують переважно те, що швидко стане в роботу та не створить зайвих ризиків.

Найбільший попит зберігався на тентовані моделі, самоскиди та рефрижератори. Тобто ринок і далі голосує за універсальні або перевірені рішення. Абсолютним лідером серед брендів став Schmitz Cargobull — 168 машин за місяць. Це у чотири рази більше, ніж у найближчого конкурента Krone. Водночас присутність у статистиці таких марок, як Magyar чи Stas, свідчить, що частина закупівель була вузькоспеціалізованою — під цистерни або зерновози для конкретних контрактів.

Нова техніка: великі гравці знову пішли в закупівлі

Найцікавіша частина березневої статистики — сегмент нових напівпричепів. Імпорт нової техніки зріс одразу на 40% у річному вимірі, до 77 одиниць. Це виглядає як сигнал, що великі логістичні оператори та компанії з довшими горизонтами планування все ж готові інвестувати в оновлення парків.

Головним фаворитом у цьому сегменті теж став Schmitz Cargobull, який зайняв понад 62% ринку нових імпортних напівпричепів. Найчастіше купували рефрижератори та ізотермічні фургони. У нинішніх умовах це цілком закономірно: доставка продуктів, фармацевтики та інших чутливих вантажів вимагає надійної холодильної логістики, а на компроміси тут ідуть рідко.

Українське виробництво скоротилося, але не зникло

На цьому тлі українські виробники виглядають скромніше. У березні в країні виготовили 26 нових напівпричепів, що помітно менше, ніж місяцем раніше та рік тому. Але говорити про повну слабкість локального сегмента не варто.

Українські підприємства тримаються там, де потрібна спеціалізована техніка. Передусім це цистерни та різні платформи. Лідером місяця став Everlast, який випустив 12 одиниць. Компанія спеціалізується на паливних цистернах, а такий напрямок нині має стратегічне значення. Високі ціни на пальне, потреба в стабільному постачанні та розвиток власної логістики для мереж АЗС і агрохолдингів роблять цей сегмент важливим навіть у час загального спаду.

Що означають ці цифри для ринку

Березень показав просту річ: перевізники не готові ризикувати, тому ставлять на перевірені бренди, зрозумілу залишкову вартість і спеціалізовану техніку, яка може швидко відпрацювати вкладені гроші.

Саме тому Schmitz Cargobull продовжує домінувати майже в усіх сегментах. Це вже не просто сильний бренд, а фактично еталон для ринку. Водночас зростання нового імпорту свідчить, що частина великих компаній усе ж дивиться вперед і готується до більш активної фази ринку. А українські виробники, попри загальне скорочення обсягів, зберігають позиції у вузьких, але важливих нішах.

Висновок:

Ринок напівпричепів у березні 2026 року залишався обережним, але не мертвим. Вживаний сегмент просів, новий імпорт додав, а попит дедалі чіткіше зміщується у бік спеціалізованої техніки.

Для перевізників сьогодні головне не просто купити напівпричіп, а взяти машину, яка буде ліквідною, зрозумілою в сервісі й максимально корисною в конкретній роботі.