Ринок нових авто різко просів: які моделі зараз розгрібають українці та бізнес

За даними асоціації Укравтопром, минулого місяця співвідношення сил на ринку розподілилося чітко: 61% машин реалізували приватним клієнтам, тоді як 39% автопарку викупили юридичні особи.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року, статистика виглядає доволі сумно. Продажі в приватному сегменті обвалилися одразу на 46%, а корпоративний сектор просів трохи менше – на 16%.

Що обирають звичайні водії

Звичайні покупці традиційно голосують гаманцем за перевірені часом кросовери. Абсолютним фаворитом серед українців став бестселер Toyota RAV-4, який розійшовся тиражем у 161 екземпляр.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Другу сходинку впевнено тримає Skoda Kodiaq із показником 123 продані авто. Трійку лідерів замикає Volkswagen Touareg, ключі від якого отримали 119 нових власників.

Також до п'ятірки найпопулярніших моделей для сім'ї та повсякденних справ увійшли Hyundai Tucson (113 штук) та стильна Mazda CX5 (112 одиниць).

Улюбленці корпоративного сектору

Силовики та бізнес підходять до вибору транспорту більш прагматично, тому тут беззаперечним лідером залишається надійний Renault Duster. У жовтні компанії придбали 165 таких авто для своїх потреб.

Цікаво, що друге та третє місця в корпоративному рейтингу повністю дублюють вибір приватників – це Skoda Kodiaq (122 авто) та Volkswagen Touareg (89 штук).

Замикають топ-5 серед юридичних осіб ліфтбек Skoda Octavia, який обрали 87 разів, та солідний позашляховик Toyota LC Prado із результатом у 68 проданих машин.