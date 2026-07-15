Ще один крок до електромобілів: у Китаї визначили дату відмови від ДВЗ

Про це повідомляє агентство Xinhua. Згідно з новим планом розвитку транспорту, з 2030 року на острові Хайнань буде поетапно запроваджено повну заборону продажу нових автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами. Виняток зроблять лише для спеціалізованої техніки.

Продаватимуть лише електромобілі та на альтернативному паливі

План передбачає, що з 2030 року всі нові закупівлі автомобілів для державних установ, громадського транспорту, корпоративних автопарків та приватних покупців здійснюватимуться виключно серед транспортних засобів на нових або чистих джерелах енергії.

Влада прогнозує, що до кінця десятиліття частка такого транспорту в автопарку провінції збільшиться з нинішніх 24% до 45%.

Зарядної інфраструктури стане ще більше

Однією з головних умов переходу на електротранспорт стане розвиток зарядної мережі. Влада Хайнаня планує підтримувати співвідношення не більше 2,5 автомобіля на одну зарядну станцію.

Крім того, у провінції продовжать розвивати мережу станцій швидкої заміни акумуляторів, а також розпочнуть пілотну експлуатацію важких вантажівок і авторефрижераторів на водневих паливних елементах.

Китай розвиває повний цикл виробництва електромобілів

Окрім стимулювання продажів, Хайнань має намір сформувати повноцінну екосистему виробництва електротранспорту. План включає розвиток підприємств із випуску електромобілів, компонентів, систем автономного керування та підприємств із переробки відпрацьованих тягових батарей.

Таким чином влада прагне не лише скоротити викиди, а й створити нову високотехнологічну галузь економіки.

Чому саме Хайнань

Острівна провінція вже сьогодні є лідером Китаю за часткою електромобілів у загальному автопарку. Саме тому її обрали полігоном для реалізації одного з найамбітніших транспортних проєктів країни.

Ізольована територія, розвинена туристична інфраструктура та відносно невеликі відстані створюють сприятливі умови для масового використання електромобілів.

Що це означає для світового авторинку

Рішення Хайнаня навряд чи швидко пошириться на весь Китай, однак воно демонструє напрямок розвитку найбільшого автомобільного ринку світу. Китай уже є світовим лідером за виробництвом і продажем електромобілів, а також контролює значну частину глобального ланцюга виробництва акумуляторів.

Для європейських виробників це означає подальше посилення конкуренції з боку китайських брендів. Водночас для України це сигнал, що найближчими роками на вторинному ринку може з'явитися ще більше електромобілів китайського виробництва, а розвиток зарядної інфраструктури та сервісу стане одним із ключових факторів їх популярності.