Шпигуни розсекретили електричний Mercedes-Benz E-Class 2026 року: запас ходу вражає.

Як повідомляє Carscoops, у мережі з'явилися перші шпигунські фотографії майбутнього електричного седана від німецького бренду, який проходить фінальні стадії тестування на дорогах загального користування. Офіційні представники компанії вже підтвердили виданню Autocar, що новинка базуватиметься на перевіреній модульній архітектурі EVA (Electric Vehicle Architecture).

Ця ж платформа успішно використовується у старших моделях EQE та EQS, що гарантує високий рівень комфорту та надійності. Завдяки сумісності з батареями ємністю від 90 до 120 кВт·год інженерам вдалося досягти солідного запасу ходу. Офіційна оцінка за циклом WLTP становить близько 700 кілометрів на одному заряді, що робить цей седан чудовим варіантом для дальніх поїздок.

Якщо говорити про практичність, то швидка зарядка дозволить поповнити запас енергії до 80 відсотків усього за 30 хвилин, за умови використання станцій потужністю понад 150 кВт. Щодо силових установок, то базова версія видаватиме цілком адекватні 350 кінських сил. А от топова модифікація з двомоторною системою повного приводу зможе похизуватися потужністю понад 500 "конячок", що забезпечить динаміку на рівні справжніх спорткарів.

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Яким буде дизайн нового E-Class?

Журналісти порталу Motor1, проаналізувавши вересневі шпигунські знімки, відзначають більш аеродинамічний силует кузова. Фірмова решітка радіатора тепер повністю закрита для зменшення опору повітря, а за освітлення відповідають світлодіодні матричні фари абсолютно нового покоління.

У салоні водія зустрічатиме остання версія мультимедійної системи MBUX з гігантським вигнутим дисплеєм діагоналлю 47 дюймів. Система підтримує просунуте голосове управління та навігацію з доповненою реальністю на базі штучного інтелекту.

Цікаво, що виробник робить величезну ставку на екологічність, про що пише ресурс Electrek. Інтер'єр оздоблено переробленим алюмінієм та натуральною шкірою з рослинних компонентів.

Збиратимуть новинку на головному заводі у німецькому місті Бремен, який розташований за адресою Waller Heerstraße 116–118. Це підприємство повністю переведене на використання відновлюваної енергії. А от розробкою електричних платформ та систем управління традиційно займається центр R&D у Штутгарті на Mercedesstraße 120.

Коли чекати прем'єру та старт продажів?

За інформацією Car and Driver, офіційна прем'єра електричного бізнес-седана запланована на автосалон у Лос-Анджелесі в листопаді 2026 року. Серійне виробництво та перші продажі стартують у першому кварталі 2027 року, причому пріоритетними ринками стануть Європа та Північна Америка.

Як зазначають аналітики InsideEVs, новинка позиціонується як прямий конкурент для Tesla Model S та BMW i5, що свідчить про серйозні наміри німців домінувати у преміальному сегменті електромобілів середнього класу.