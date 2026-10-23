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Штраф 136 тисяч гривень за гальмівні колодки: як карають продавців запчастин

На Закарпатті підприємця оштрафували на 136 тисяч гривень за продаж автомобільних гальмівних колодок без документів про їхню відповідність українським стандартам. Цей прецедент показує, що чиновники посилюють контроль за ринком автозапчастин.
Штраф 136 тисяч грн за продаж колодок без документів

Гальмівні колодки

Євген Гудущан
logo23 жовтня, 19:50
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Як повідомляє Управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області, порушення виявили під час планових заходів державного ринкового нагляду. Інспектори перевіряли “легальність реалізації автомобільних запчастин у місцевих магазинах та на ринках”. Під час рейду з'ясувалося, що один із суб'єктів господарювання виставив на продаж гальмівні колодки невідомого походження.

На вимогу надати сертифікати чи інші папери, які б підтверджували якість та безпечність продукції, продавець відповісти не зміг.

Жорстке покарання для бізнесу

За таку недбалість довелося заплатити серйозну ціну. Відповідно до закону про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції на підприємця наклали фінансову санкцію у розмірі 136 000 гривень.

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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Представники відомства наголошують, що подібні перевірки триватимуть і надалі. Особливо це важливо для автомобільних компонентів, від яких безпосередньо залежить безпека дорожнього руху, – зазначили в Укртрансбезпеці.

Для нас, звичайних водіїв, це поганий сигнал. Купуючи деталі для автомобіля доведеться витрачати більше грошей. Підприємці змушені підіймати ціни для отримання різноманітних дозвільних документів від державних структур. Також, як у наведеному прикладі, постачальники будуть змушені компенсувати витрати на виплату штрафів.

#Автоподія #Новини
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