Штраф 136 тисяч гривень за гальмівні колодки: як карають продавців запчастин

Як повідомляє Управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області, порушення виявили під час планових заходів державного ринкового нагляду. Інспектори перевіряли “легальність реалізації автомобільних запчастин у місцевих магазинах та на ринках”. Під час рейду з'ясувалося, що один із суб'єктів господарювання виставив на продаж гальмівні колодки невідомого походження.

На вимогу надати сертифікати чи інші папери, які б підтверджували якість та безпечність продукції, продавець відповісти не зміг.

Жорстке покарання для бізнесу

За таку недбалість довелося заплатити серйозну ціну. Відповідно до закону про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції на підприємця наклали фінансову санкцію у розмірі 136 000 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Представники відомства наголошують, що подібні перевірки триватимуть і надалі. Особливо це важливо для автомобільних компонентів, від яких безпосередньо залежить безпека дорожнього руху, – зазначили в Укртрансбезпеці.

Для нас, звичайних водіїв, це поганий сигнал. Купуючи деталі для автомобіля доведеться витрачати більше грошей. Підприємці змушені підіймати ціни для отримання різноманітних дозвільних документів від державних структур. Також, як у наведеному прикладі, постачальники будуть змушені компенсувати витрати на виплату штрафів.