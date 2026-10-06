Швейцарські "динозаври" знову в строю: чотири Saurer 2DM вже працюють у ЗСУ

Чотири швейцарські Saurer 2DM доставили до Києва, де їх прийняли військові водії. Звідти вантажівки своїм ходом вирушили до військової частини у Дніпропетровській області.

Як йдеться на сторінці благодійної організації SAB UA, дорогою вони вже виконали перше практичне завдання – забрали метал та інший необхідний вантаж і доставили його військовим. Таким чином, техніка, яку шукали, купували, ремонтували та доставляли в Україну, фактично почала працювати одразу після прибуття.

Що це за Saurer?

Saurer 2DM – повнопривідна військова вантажівка, яку швейцарська Adolph Saurer AG випускала у 1963–1976 роках. Її створювали для армії Швейцарії, тому конструкцію робили без особливої уваги до комфорту, але з великим запасом міцності.

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На вигляд машини трохи "підтоптані", але перед цим вони пройшли повне ТО, підготовлені для роботи в екстремальних фронтових умовах й за своїми характеристиками не поступаються легендарним "шишигам" радянських часів. Фото: SAB UA

Головна перевага машини сьогодні – саме її армійське походження. Постійний повний привід 4×4, понижувальна передача, блокування диференціалів, великий дорожній просвіт і штатна лебідка дозволяють Saurer впевнено працювати там, де звичайній вантажівці вже складно.

Нині вже не дебютне постачання

Це вже не перше ввезення таких вантажівок для ЗСУ. Торік дві машини Saurer Berna 2DM 2BM благодійники SAB UA викупили, довели до ладу та передали 710-й окремій бригаді охорони Держспецтрансслужби (див. відео нижче).

В моторній ніші під довгим капотом встановлено 8,1-літровий рядний дизель CT3D на 135 к.с. і 490 Нм. Він працює з механічною 8-ступеневою коробкою передач та понижувальним рядом. До речі, згадана вище радянська вантажівка ГАЗ-66 ("шишига") з такою ж колісною формулою 4×4, маючи удвічі меншу вантажність, поступається на добрих 10 кінських сил потужності.

Основні ТТХ Saurer 2DM

вантажність – до 4,9 т на бездоріжжі;

кліренс – 270 мм;

паливний бак – 160 л;

максимальна швидкість – близько 75 км/год;

споряджена маса – близько 7,1 т;

лебідка – приблизно 6 т тягового зусилля.

Особливо цікава конструкція лебідки: трос захований у задній частині машини, але завдяки системі блоків його можна вивести вперед. В металевій тримісній кабіні передбачений навіть люк у даху, що розміщений над головою водія.

Водії зазначають, що техніка проста в будові та управлінні й, головне, має добрих півтора метра безпеки перед кабіною – при наїзді передніми колесами на міну все-таки дає шанс лишитися живим. Фото: SAB UA

Чому стара машина досі цінна?

У Saurer 2DM немає сучасної електроніки, складних систем та зайвих компонентів. Натомість є міцна рама, проста механіка та конструкція, розрахована на експлуатацію у важких умовах.

Саме це робить такі вантажівки цікавими для військової логістики: їхнє завдання – не швидко їхати, а довезти вантаж туди, куди потрібно.

Saurer має ще одну важливу перевагу – це справжня військова машина, спочатку створена саме для армії. Швейцарці свого часу готували її до роботи в Альпах, а тепер ці властивості будуть у пригоді вже українським військовим.

Компанія Saurer в автомобільній сфері свого часу була одним із найвідоміших виробників важких вантажівок у Швейцарії. Сьогодні автомобілі цього бренду стали рідкістю, проте чотири 2DM отримали шанс на друге життя – вже в Україні.