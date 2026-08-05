Smart #2 став об'єктом графіті у багатьох містах світу: в чому причина

Для просування моделі компанія залучила спільну команду дизайнерів Mercedes-Benz та відомих місцевих художників, серед яких Мартін Рон, Джорджія Лорі, Чжу Бінь та творче об'єднання Parents Parents.

Спеціально створені мурали із зображенням Smart #2 з'явилися на стінах будинків у Берліні, Буенос-Айресі, Гонконзі, Мельбурні, Парижі та Шанхаї. У компанії нагадали, що мистецтво закладено у самій назві "Smart", яка є абревіатурою від Swatch, Mercedes та Art.

Особливості екстер'єру та габаритні розміри

Зображення на муралах дозволяють детально розглянути дизайн серійної версії. Модель зберігає загальні пропорції концепту #2, однак отримала оновлену передню частину у формі акулячого носа, вентильовану решітку радіатора та капот, зміщений далі назад. Замість концептуальних фар серійний варіант оснащений вертикальними повітряними штороками.

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Серед інших зовнішніх деталей помітні вигнуті лінії кузова, закруглені крила, аеродинамічні колісні диски, традиційні дверні ручки та контрастний чорний дах. Корма автомобіля отримала круглі задні ліхтарі, виражений спойлер, двері багажника з виїмкою під номерний знак посередині та чорний бампер. Загальною стилістикою модель дещо нагадує Toyota iQ. Завдяки довжині 2792 мм новий електромобіль виявився на 97 мм довшим за ForTwo другого покоління.

Технічні характеристики, батарея та запас ходу

Новий Smart #2 побудований на спеціалізованій платформі Electric Compact Architecture. Силова установка та акумуляторна система забезпечують компактному авто високу ефективність у міських умовах: