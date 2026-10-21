Справжня капсула часу: у Рівному продають "бенгловську сімку" з мізерним пробігом

BMW 745i
Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, розкішний автомобіль весь цей час перебував у руках однієї людини. Власник придбав машину абсолютно новою в офіційному автосалоні та зберіг її у первозданному вигляді.
Судячи з опису та характеристик, перед нами версія BMW 745i. Під капотом цього баварського флагмана ховається атмосферний 4,4-літровий V8, який видає солідні 333 кінські сили та дозволяє розганятися до 250 км/год.
Двигун працює в парі з класичною автоматичною коробкою передач. Цікаво, що саме на цьому моторі інженери застосували систему Valvetronic та впускний колектор змінної довжини, що дозволило зробити великий седан потужнішим і водночас економнішим за попередників.
Фото: AUTO.RIA
Революція в дизайні та електроніці
Варто нагадати, що покоління E65, яке випускали з 2001 по 2008 роки, стало справжнім проривом для марки. Саме ця модель вперше отримала інноваційну систему керування мультимедіа iDrive.
Спочатку ця шайба викликала чимало суперечок серед консервативних водіїв, – зазначають експерти. Проте згодом такий принцип управління функціями авто став справжнім стандартом, який скопіювали майже всі світові виробники.
У народі такі авто назівають “бенгловська сімка”. Ця модель увійшла в історію автодизайну через свій радикальний та скандальний зовнішній вигляд, автором якого був тодішній шеф-дизайнер концерну BMW Кріс Бенгл (Chris Bangle).
Фото: AUTO.RIA
Що ще цікавого на ринку
Нагадаємо, що український ринок ексклюзивних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Дніпрі виставили на продаж колекційну BMW-Alpina B3 та ідеальну BMW M3 E46 на механіці.
Стан обох дніпровських знахідок власники також впевнено називають музейним. А для поціновувачів вітчизняної класики у Харкові знайшли ідеальний ВАЗ-2107 з пробігом 25 тисяч кілометрів, за який просять 3500 доларів.