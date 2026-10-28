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Світове автовиробництво пішло в плюс: хто випустив найбільше машин у цьому році

За перше півріччя з конвеєрів по всьому світу зійшло понад 45,9 мільйона нових транспортних засобів. Незважаючи на падіння попиту в сегменті легковиків, загальні обсяги випуску зросли завдяки активному виробництву вантажівок та комерційної техніки.
Світове автовиробництво зросло до 45,9 млн авто

Беззаперечним лідером світового автопрому залишається Китай.

Євген Гудущан
logo28 жовтня, 19:01
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Як повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані всесвітньої організації автовиробників ОІСА, поточний результат виявився на 1% кращим за аналогічний період 2025 року. Цікаво, що позитивну динаміку забезпечили переважно комерційні автомобілі, тоді як традиційний легковий сегмент трохи просів.

Найбільшу частку в глобальному пирозі очікувано займають легкові автомобілі. За шість місяців заводи випустили 33,1 мільйона таких машин, що на 1% менше порівняно з минулим роком.

Натомість легкий комерційний транспорт демонструє впевнене зростання. Виробники зібрали 10,6 мільйона одиниць, додавши 2% до торішніх показників.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Справжній ривок зробили великі вантажівки – їх випуск підскочив одразу на 8%, досягнувши позначки у 2,1 мільйона екземплярів. А от виробництво автобусів трохи скоротилося, зупинившись на рівні 151,8 тисячі штук, що означає падіння на 3%.

Хто диктує правила на світовому ринку

Беззаперечним лідером світового автопрому залишається Китай. З січня по червень там виготовили майже 15 мільйонів транспортних засобів, хоча місцеві заводи і зменшили оберти на 4%.

Другу сходинку тримають США з результатом понад 5,2 мільйона випущених авто та символічним зростанням на 1%. Трійку лідерів замикає Японія, яка наростила виробництво на 3% і видала майже 4,3 мільйона машин.

До першої п'ятірки також увірвалася Індія, яка показала феноменальний приріст у 15% та випустила майже 3,7 мільйона авто. П'яте місце дісталося Кореї, чиї обсяги залишилися стабільними – 2,1 мільйона одиниць без змін порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, що глобальні тенденції виробництва безпосередньо впливають на наповнення українського ринку. Зростання випуску комерційної техніки в США та Азії означає, що вітчизняні підприємці матимуть ширший вибір під час оновлення своїх автопарків.

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