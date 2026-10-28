Світове автовиробництво пішло в плюс: хто випустив найбільше машин у цьому році

Як повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані всесвітньої організації автовиробників ОІСА, поточний результат виявився на 1% кращим за аналогічний період 2025 року. Цікаво, що позитивну динаміку забезпечили переважно комерційні автомобілі, тоді як традиційний легковий сегмент трохи просів.

Найбільшу частку в глобальному пирозі очікувано займають легкові автомобілі. За шість місяців заводи випустили 33,1 мільйона таких машин, що на 1% менше порівняно з минулим роком.

Натомість легкий комерційний транспорт демонструє впевнене зростання. Виробники зібрали 10,6 мільйона одиниць, додавши 2% до торішніх показників.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Справжній ривок зробили великі вантажівки – їх випуск підскочив одразу на 8%, досягнувши позначки у 2,1 мільйона екземплярів. А от виробництво автобусів трохи скоротилося, зупинившись на рівні 151,8 тисячі штук, що означає падіння на 3%.

Хто диктує правила на світовому ринку

Беззаперечним лідером світового автопрому залишається Китай. З січня по червень там виготовили майже 15 мільйонів транспортних засобів, хоча місцеві заводи і зменшили оберти на 4%.

Другу сходинку тримають США з результатом понад 5,2 мільйона випущених авто та символічним зростанням на 1%. Трійку лідерів замикає Японія, яка наростила виробництво на 3% і видала майже 4,3 мільйона машин.

До першої п'ятірки також увірвалася Індія, яка показала феноменальний приріст у 15% та випустила майже 3,7 мільйона авто. П'яте місце дісталося Кореї, чиї обсяги залишилися стабільними – 2,1 мільйона одиниць без змін порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, що глобальні тенденції виробництва безпосередньо впливають на наповнення українського ринку. Зростання випуску комерційної техніки в США та Азії означає, що вітчизняні підприємці матимуть ширший вибір під час оновлення своїх автопарків.