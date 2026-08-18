Tesla Model Y стала найпопулярнішим новим автомобілем у Південній Кореї

Як повідомляє Carscoops, у липні в Південній Кореї зареєстрували 8 705 автомобілів Tesla Model Y, тоді як Hyundai Grandeur розійшовся тиражем 8 532 автомобілі. При цьому загальні продажі Tesla в Кореї за місяць становили 10 237 автомобілів. Це відповідає приблизно 33,1% усіх імпортних автомобілів, зареєстрованих у країні в липні.

Tesla також суттєво випередила інших імпортерів. BMW посіла друге місце з результатом 6 533 автомобілі, а Mercedes-Benz зареєструвала 3 959 автомобілів. Серед моделей Tesla саме Model Y забезпечила основну частину продажів. З 8 705 реалізованих у липні кросоверів 6 612 припало на Model Y Premium, а ще 2 092 – на Model Y Premium Long Range.

Tesla різко наростила продажі у 2026 році

Успіх Model Y у липні не є поодиноким результатом. За перші сім місяців 2026 року Tesla реалізувала в Південній Кореї 66 376 автомобілів. Це на 149,8% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Найбільший внесок зробила саме Model Y – на неї припало 52 064 автомобілі. Ще 10 392 одиниці становила Tesla Model 3.

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Домінування Tesla Model Y є показовим для Південної Кореї, де місцеві автовиробники традиційно займають більшу частину ринку. Hyundai та Kia мають широку модельну лінійку й добре розвинену дилерську мережу, тому успіх американського електромобіля виглядає нетиповим.

Водночас Model Y та Model 3 поступово доводять, що корейські покупці готові обирати автомобілі іноземних марок, якщо вони пропонують достатньо привабливе поєднання технологій, ціни та характеристик. Tesla Model Y при цьому значно випереджає конкурентів серед імпортних автомобілів. Найближчим за підсумками перших семи місяців року залишається BMW 5 Series, яка продалася в Кореї тиражем 13 756 автомобілів.

Для Tesla результат Model Y у липні став важливим показником: електричний кросовер не просто очолив сегмент імпортних моделей, а вперше вийшов на перше місце серед усіх нових автомобілів корейського ринку за місячними продажами.