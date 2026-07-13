Tesla розібрала свій автозавод у Фремонті – тепер там збиратимуть роботів-гуманоїдів

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Процес демонтажу конвеєрної лінії на заводі у Фремонті
Цей процес включав залучення важкої техніки, ліквідацію бетонних ям, демонтаж конвеєрних систем і численних роботизованих рук, що дозволило повністю розчистити промисловий простір під нові завдання, зазначає Teslarati.
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Нагадаємо, що рішення про повне припинення випуску моделей Model S та Model X було прийняте під час фінансової конференції Tesla за підсумками четвертого кварталу 2025 року, яка відбулася наприкінці січня 2026 року. Тоді генеральний директор Ілон Маск оголосив про згортання збирання флагманського седана та позашляховика до кінця другого кварталу 2026 року.
Компанія припинила прийом індивідуальних замовлень на ці електромобілі на початку квітня 2026 року, а останні екземпляри зійшли з конвеєра на початку травня. Офіційна церемонія передачі фінальних машин відбулася 20 травня, завершивши виробничий цикл моделей, що випускалися з 2012 року.
Перепрофілювання потужностей під робототехніку Optimus
Головною причиною швидкої ліквідації автомобільних ліній стало вивільнення цінної виробничої площі заводу для розгортання великосерійного випуску гуманоїдного робота Tesla Optimus. За заявою керівництва компанії, оновлена лінія у Фремонті буде повністю спеціалізуватися на робототехніці, а її проєктна потужність розрахована на випуск одного мільйона одиниць продукції на рік.
Tesla Optimus
Optimus проєктується як універсальна та доступна платформа, керована нейромережами, яка зможе замінити людину під час виконання небезпечних або монотонних завдань на фабриках, складських комплексах, а згодом і в побуті. Наразі у Фремонті вже стартувало обмежене збирання роботів покоління Optimus Gen 3, а запуск оновленої конвеєрної лінії на повну потужність запланований на кінець липня або серпень поточного року.
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Перспективи масштабування та плани на майбутнє
- До кінця 2026 року керівництво Tesla розраховує вийти на внутрішні обсяги виробництва в десятки або сотні тисяч роботів щорічно.
- Фремонтська лінія розглядається як перший етап, оскільки для довгострокового масштабування компанія вже проєктує значно більший спеціалізований завод другого покоління на базі Gigafactory у Техасі, потенціал якого дозволить випускати мільйони одиниць техніки на рік.
- Ілон Маск прогнозує, що проєкт Optimus за своїми масштабами та загальною фінансовою цінністю з часом повністю перевершить автомобільне крило бізнесу компанії Tesla, ставши найпопулярнішим і наймасовішим продуктом в історії.