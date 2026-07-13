Tesla розібрала свій автозавод у Фремонті – тепер там збиратимуть роботів-гуманоїдів

Цей процес включав залучення важкої техніки, ліквідацію бетонних ям, демонтаж конвеєрних систем і численних роботизованих рук, що дозволило повністю розчистити промисловий простір під нові завдання, зазначає Teslarati.

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Нагадаємо, що рішення про повне припинення випуску моделей Model S та Model X було прийняте під час фінансової конференції Tesla за підсумками четвертого кварталу 2025 року, яка відбулася наприкінці січня 2026 року. Тоді генеральний директор Ілон Маск оголосив про згортання збирання флагманського седана та позашляховика до кінця другого кварталу 2026 року.

Компанія припинила прийом індивідуальних замовлень на ці електромобілі на початку квітня 2026 року, а останні екземпляри зійшли з конвеєра на початку травня. Офіційна церемонія передачі фінальних машин відбулася 20 травня, завершивши виробничий цикл моделей, що випускалися з 2012 року.

Перепрофілювання потужностей під робототехніку Optimus

Головною причиною швидкої ліквідації автомобільних ліній стало вивільнення цінної виробничої площі заводу для розгортання великосерійного випуску гуманоїдного робота Tesla Optimus. За заявою керівництва компанії, оновлена лінія у Фремонті буде повністю спеціалізуватися на робототехніці, а її проєктна потужність розрахована на випуск одного мільйона одиниць продукції на рік.

Tesla Optimus

Optimus проєктується як універсальна та доступна платформа, керована нейромережами, яка зможе замінити людину під час виконання небезпечних або монотонних завдань на фабриках, складських комплексах, а згодом і в побуті. Наразі у Фремонті вже стартувало обмежене збирання роботів покоління Optimus Gen 3, а запуск оновленої конвеєрної лінії на повну потужність запланований на кінець липня або серпень поточного року.

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Перспективи масштабування та плани на майбутнє