Tesla розсекретила салон нового Roadster: ретро-інтерфейс з управлінням як в ракеті

Як повідомляє Motor1, компанія Tesla опублікувала коротке відео з демонстрацією роботи центрального дисплея довгоочікуваної новинки. Розробники відмовилися від звичного мінімалізму на користь агресивної естетики 80-х років із великою кількістю червоної графіки на чорному тлі.

Головною фішкою системи став екран гоночної телеметрії, який виводить критично важливу інформацію для треку. На дисплеї в режимі реального часу відображаються температура батареї та електромоторів, баланс гальм, а також час проходження кола.

Управління аеродинамікою та прискорювачами

Водій може буквально в один дотик змінювати налаштування автомобіля. Інтерфейс дозволяє опускати підвіску, відкривати вентиляційні отвори на капоті та керувати спеціальними закрилками за задніми крилами, які відводять повітря під високим тиском від передніх коліс. При цьому анімована модель гіперкара на екрані миттєво змінюється залежно від обраних параметрів.

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Окрему увагу привертає блок управління системою холодних газових двигунів. У нижній частині екрана трекового режиму відображається статус ракетних прискорювачів, хоча сам процес їхньої активації виробник поки тримає в секреті.

Заявлені характеристики вражають: версія з прискорювачами здатна видавати п'ятисекундний імпульс, розганяючи авто до сотні менш ніж за 0,9 секунди. Перезаряджання балонів зі стисненим газом триватиме до шести годин. Топова ж модифікація Rocket, яку продаватимуть лише за запрошеннями, зможе досягати цієї швидкості за фантастичні 0,59 секунди.

Коли чекати на серійну версію