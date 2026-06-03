Tesla запатентувала міні-двірник для камер: без нього роботаксі може “осліпнути”

Tesla запатентувала нову систему очищення камер, яка може стати важливою для майбутніх роботаксі та безпілотного режиму Full Self-Driving, повідомляє Electrek. Патент US 12,636,684 B1, виданий 26 травня, описує “Lens Cleaning System” — компактний механізм із розпилювачем рідини та мініатюрним двірником безпосередньо біля об’єктива камери.

Також цікаво Tesla повернула лідерство на світовому ринку електромобілів

Камера має бачити завжди

Tesla багато років робить ставку на автономне водіння, яке базується переважно на камерах. Компанія відмовилася від радарів і ультразвукових датчиків, тому якість зображення з камер для її систем має критичне значення.

Проблема в тому, що камери на автомобілі живуть не в лабораторії. Їх заливає дощем, засипає снігом, забруднює пилом, сіллю, реагентами та дорожнім брудом. Власники Tesla з Autopilot або FSD добре знають повідомлення про заблоковану чи забруднену камеру. У такому разі система може працювати гірше або взагалі обмежувати частину функцій.

Для звичайного водія це неприємність. Для роботаксі без людини за кермом — уже серйозна технічна проблема. Якщо камера “осліпла”, немає кому вийти з авто й протерти її серветкою.

Як працює новий “двірник” Tesla

Згідно з патентом, система має бути інтегрована безпосередньо в корпус камери. Вона поєднує розпилювач рідини та механічний елемент очищення. На відміну від звичайного склоочисника, який працює по плоскому склу, мініатюрний двірник Tesla рухається по вигнутій поверхні сферичного об’єктива. Electrek порівнює цей принцип із повікою, яка очищає людське око.

Система не повинна працювати за фіксованим графіком. Вона аналізує якість зображення з камери й активується лише тоді, коли бачить проблему: воду, сніг, бруд, пил або інші перешкоди. Після цього на об’єктив подається рідина, а міні-двірник очищає поверхню.

У патенті також зазначено, що система може використовувати різні рідини: воду, спиртові розчини, рідину омивача або навіть мастильні склади — залежно від умов експлуатації.

Чому це важливо саме для Tesla

Для більшості автовиробників очищення камер — лише одна з допоміжних систем. Для Tesla це фактично питання життєздатності її підходу до автономного водіння. Якщо автомобіль покладається на камери як на головне джерело інформації про дорогу, то чистота об’єктивів стає такою ж важливою, як справні гальма чи рульове керування.

Саме тому поява такого патенту виглядає логічно. Tesla давно потрібно було технічне рішення для бруду, дощу й снігу, особливо якщо компанія справді хоче запускати безпілотні автомобілі без постійної участі людини.

Але є й незручний момент. За інформацією Electrek, тестовий парк Tesla Robotaxi в Остіні вже використовує окремі омивачі камер, зокрема для камер у крилах і на центральних стійках. Водночас серійні Model Y для звичайних покупців такого обладнання не мають, і воно не передбачене як retrofit-комплект.

Також цікаво Geely представила краще роботаксі, ніж у Tesla

Роботаксі та звичайні Tesla можуть виявитися різними

Tesla неодноразово наголошувала, що її роботаксі базуються на тих самих Model Y, які продаються клієнтам. Це було важливим аргументом для власників авто з пакетом FSD: якщо технологія дозріє, їхні машини нібито теж зможуть перейти до справжнього автономного режиму.

Однак різниця в обладнанні для очищення камер ставить під сумнів цю просту логіку. Якщо роботаксі потребують спеціальних омивачів камер для безпечної автономної роботи, то звичайним автомобілям без такого обладнання може бути складно працювати в тих самих умовах.

Новий патент описує більш елегантне рішення, ніж зовнішні форсунки на тестових роботаксі. Але поки що невідомо, коли така система з’явиться на серійних автомобілях і чи отримають її звичайні покупці Tesla.

Для Cybercab це може бути обов’язковою системою

Окремо така технологія важлива для майбутнього Cybercab — спеціального безпілотного автомобіля Tesla без традиційного водія. Якщо машина проєктується для повністю автономної роботи, система самоочищення камер фактично стає обов’язковою.

У роботаксі немає водія, який помітить брудну камеру, зупиниться і вручну її очистить. Автомобіль має або самостійно підтримувати “зір” у робочому стані, або безпечно зупинятися. Тому очищення камер — це не дрібна опція комфорту, а частина базової безпеки автономного транспорту.

Що це означає для власників Tesla