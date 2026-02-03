Toyota готує трирядний позашляховик — він може замінити Highlander

Офіційні зображення демонструють салон майбутнього SUV і фактично підтверджують трирядну компоновку. У показаній версії автомобіль має шість або сім місць із роздільними капітанськими кріслами другого ряду, зазначає Auto24, посилаючись на дані Carscoops.

Інтер’єр виглядає максимально сучасно й отримав панорамний дах, USB-порти для задніх пасажирів, повністю цифрову панель приладів та мультимедійну систему з великим центральним дисплеєм у стилі планшета. Таке оснащення натякає, що модель позиціонуватиметься як сімейний флагман серед великих кросоверів бренду.

Новий електричний SUV стане частиною масштабної стратегії Toyota

Новинка добре вписується у довгострокову програму електрифікації Toyota. Ще кілька років тому компанія заявила про плани створити лінійку приблизно з 15 електромобілів, серед яких окреме місце займав великий сімейний кросовер. Ймовірно, серійна модель базується на концепті bZ Large SUV, який Toyota показала ще у 2021 році. Галузеві експерти припускають, що серійна версія може отримати назву bZ5X, хоча виробник поки не підтвердив офіційне ім’я моделі.

Новинка може отримати знайоме ім’я Highlander

Toyota останнім часом поступово відмовляється від складної системи назв електромобілів із позначенням bZ. Саме тому інсайдери також не виключають, що новий SUV може отримати традиційну назву Highlander або похідний варіант, наприклад електричну версію з додатковим індексом. Такий підхід уже довів ефективність у конкурентів — знайоме ім’я допомагає покупцям легше сприймати нові електричні моделі.

Тим більше Toyota вже продає подовжену бензинову версію Grand Highlander, яка орієнтована на сімейний сегмент. Статистика продажів підтверджує зміни попиту. За минулий рік реалізація стандартного Highlander скоротилася приблизно на 37% — до 56 тисяч автомобілів, тоді як Grand Highlander показав стрімке зростання майже на 91% — до 137 тисяч машин. Це може означати, що електрична модель займе нішу класичного Highlander.

Виробництво стартує у США

За попередньою інформацією, новий трирядний електричний позашляховик Toyota вироблятимуть на заводі в штаті Кентуккі. Акумулятори для нього постачатимуть із нового підприємства компанії у Північній Кароліні. Очікується, що серійне виробництво моделі розпочнеться у першій половині 2026 року. Повні технічні характеристики, запас ходу та деталі силової установки поки що тримаються в секреті.

Toyota готується до серйозної конкуренції

Новий електричний SUV стане відповіддю Toyota на зростаючий попит на великі сімейні електрокросовери. Модель може конкурувати з майбутніми трирядними електричними позашляховиками інших виробників, які активно освоюють цей сегмент. Враховуючи популярність Highlander та стрімкий розвиток електромобілів, новинка має всі шанси стати однією з ключових моделей Toyota найближчих років.