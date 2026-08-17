Toyota може представити спортивний Prius

Як пише Carscoops, офіційного підтвердження цієї інформації від Toyota наразі немає. Водночас автовиробник вже демонстрував концепт Prius із серйозними спортивними доопрацюваннями, тому сама ідея GR-версії не є новою.

Toyota може перетворити Prius на спортивний гібрид

Японське видання Creative311 повідомляє, що Toyota розглядає майбутнє Prius на тлі невисоких продажів. За одним зі сценаріїв, виробництво моделі можуть поступово припинити, а Corolla отримає ширшу лінійку, яка частково заповнить його місце. Водночас компанія може використати спортивну версію як своєрідний фінальний акорд для поточного покоління.

Поки немає ані шпигунських фотографій, ані підтверджених технічних характеристик такої моделі. Тому інформацію про її дебют у січні 2027 року варто сприймати саме як чутки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Prius уже отримував агресивний дизайн у стилі GR

Toyota вже показувала, наскільки радикальним може бути спортивний Prius. У 2023 році компанія представила концепт Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, присвячений 100-річчю знаменитої гонки. Дизайн автомобіля був натхнений гоночним прототипом Toyota GR010 Hybrid.

Концепт отримав розширений кузов, карбонові капот і дах, великий передній спліттер та масивні бічні пороги. Задня частина була ще агресивнішою: Toyota встановила додаткові аеродинамічні елементи, вентиляційні отвори біля задніх коліс, великий спойлер і дифузор. Для серійного Prius GR Sport, очевидно, довелося б відмовитися від більшості екстремальних рішень.

Чи отримає Prius потужнішу силову установку

Саме технічна частина може стати головною відмінністю майбутньої спортивної версії. Актуальний Prius пропонується з переднім або повним приводом, а також у звичайному гібридному та плагін-гібридному виконанні. Найпотужніша версія PHEV використовує 2,0-літровий бензиновий двигун, розвиває 220 кінських сил й здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 6,6 секунди.

Для GR Sport цього може бути достатньо, якщо Toyota зосередиться передусім на шасі, гальмах, керованості та зовнішньому оформленні. Але для повноцінного GR цього показника може виявитися замало.

Toyota може використати силову установку від RAV4 GR Sport