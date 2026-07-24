Toyota відкликає понад 5 тисяч нових позашляховиків через дефект кріплення заднього моста

За даними компанії, обидві моделі оснащуються двома кріпленнями задньої осі, виготовленими з кованого алюмінію. Попри те, що ці компоненти розраховані на високі навантаження, через виробничу помилку з боку постачальника частина деталей була виготовлена з матеріалу, який не відповідає встановленим вимогам міцності, пише Carscoops. У результаті елемент кріплення задньої підвіски до важеля може зламатися під час експлуатації, що негативно вплине на стійкість автомобіля.

Моделі, які підпадають під відкликання

Сервісна кампанія охоплює нові автомобілі 2026 модельного року, які були виготовлені на заводі компанії у квітні. Загалом відкликанню підлягає 5408 транспортних засобів, серед яких:

Lexus TX та TX Hybrid: випущені у період з 10 по 27 квітня 2026 року;

Lexus TX Plug-In Hybrid: вироблені з 10 по 21 квітня 2026 року;

Toyota Grand Highlander та Grand Highlander Hybrid: виготовлені з 10 по 27 квітня 2026 року.

Терміни проведення ремонту

За оцінками фахівців Toyota, браковані матеріали містяться лише приблизно у 5% від загальної кількості відкликаних позашляховиків (близько 270 автомобілів). Наразі автовиробник не отримував жодних повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди, травми або гарантійні претензії, які були б пов'язані з цією несправністю.

Власників автомобілів, які потрапили під дію цієї програми, офіційно інформуватимуть у період з 23 серпня по 6 вересня. Їм буде запропоновано звернутися до найближчого дилерського центру, де фахівці проведуть безкоштовну перевірку та, за потреби, здійснять повну заміну кріплення заднього моста.

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