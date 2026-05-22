Тринадцяте авто стало фатальним: на Волині викрили схему ввезення машин для ЗСУ

У справі фігурують п’ятеро осіб. Усім їм повідомлено про підозру. Про це викриття йдеться у повідомленні Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, через митний кордон України незаконно перемістили 13 автомобілів загальною вартістю понад 2,9 мільйона гривень. Організатором схеми, за версією правоохоронців, був житель Ковеля.

Схема з розподілом ролей

Слідчі встановили, що організатор залучив до незаконної діяльності двох знайомих. Учасники групи мали чіткий розподіл обов’язків: купували автомобілі за кордоном, перевозили їх в Україну, організовували ремонт, а також шукали покупців і продавали транспортні засоби.



Для оформлення ввезення авто до схеми долучили ще двох чоловіків. Вони відповідали за підготовку та подання декларацій про товари, які визнаються гуманітарною допомогою.

У документах, за інформацією БЕБ, вказували неправдиві відомості щодо мети ввезення автомобілів, аби уникнути митних платежів та легалізувати переміщення транспорту через кордон.

Число "13" стало для ділків не тільки фатальним, але й каральним. Фото: БЕБ Волині



Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію благодійних організацій, декларації про гуманітарну допомогу, реєстраційні талони та акти прийняття-передання транспортних засобів.

Також детективи вилучили державні номерні знаки та автомобілі, які були ввезені на територію України як благодійна допомога.

За даними слідства, загальна вартість незаконно ввезених транспортних засобів сягає майже трьох мільйонів гривень.

Фігурантам повідомили про підозру

Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за фактом переміщення підакцизних товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненого організованою групою.

Ще двом фігурантам інкримінують сприяння у вчиненні контрабанди автомобілів за попередньою змовою групою осіб.