Ціни на вживані авто в Україні знову змінюються: що подорожчало найбільше

Такі результати отримали аналітики Інституту досліджень авторинку, проаналізувавши пропозиції на Auto.Ria. Йдеться саме про ціни, які продавці вказують в оголошеннях, а не про фактичну вартість укладених угод, адже після телефонної розмови та торгу біля автомобіля вона цілком може бути іншою.

Бензинові авто подорожчали на 4,2%

Бензин залишається наймасовішим сегментом української вторинки, і за місяць середня медіанна ціна пропозиції тут помітно підросла. Майже 135 тисяч автомобілів з бензиновими двигунами були представлені в оголошеннях, а медіанний цінник збільшився на 4,2% — до 9 900 доларів.

Цікаво, що така динаміка відбувається на тлі відносно стабільної ситуації на АЗС. На початку минулого місяця бензин А-95 коштував у середньому близько 81 гривні за літр, а наприкінці періоду — близько 80 гривень. Для покупця це означає, що звичний бензиновий автомобіль поки не отримав нового серйозного удару по вартості щоденної експлуатації, а продавці, схоже, скористалися моментом, щоб трохи підняти свої очікування.

Втім, ціна в оголошенні ще не означає, що автомобіль реально продадуть саме за ці гроші. На вторинному ринку торг залишається важливою частиною угоди, тому подальша динаміка реальних продажів може відрізнятися від того, що зараз бачимо в оголошеннях.

Дизелі завмерли на позначці 9 900 доларів

З дизельними автомобілями ситуація значно спокійніша. Медіанна ціна пропозиції за місяць не змінилася і залишилася на рівні 9 900 доларів, хоча кількість оголошень у цьому сегменті продовжує збільшуватися.

Ціна дизельного пального теж майже не змінилася. Якщо на початку минулого місяця літр дизеля коштував близько 93 гривень, то зараз середній показник наблизився до 92 гривень. Тобто автомобілісти вже поступово звикають до нового рівня витрат на пальне, але це поки не призвело до помітного руху цін самих автомобілів.

На ринку дизелів зараз формується досить цікава ситуація. Потенційні покупці не поспішають переплачувати, адже експлуатація дизельного автомобіля стала відчутно дорожчою, але й продавці не дуже хочуть знижувати ціну. Виходить своєрідне змагання на витримку: кожна сторона чекає, хто першим змінить свою позицію.

Раніше ми вже звертали увагу на те, що продавці дизельних автомобілів можуть спочатку піднімати цінники, реагуючи на ситуацію з пальним, але потім змушені коригувати їх, якщо покупці не готові платити більше. Поки що цього не відбулося — ринок просто поставив ціни на паузу.

Автомобілі з ГБО трохи відіграли позиції

Автомобілі з газобалонним обладнанням за місяць подорожчали на 1,1%, а медіанна ціна пропозиції досягла 4 550 доларів.

На цьому тлі автогаз навіть трохи подешевшав. Якщо на початку минулого місяця літр пропан-бутанової суміші коштував близько 43,50 гривні, то зараз ціна становить приблизно 42,90 гривні.

Різниця невелика, але для власників машин із ГБО навіть такі коливання мають значення. Особливо якщо автомобіль використовується багато і щодня намотує десятки або сотні кілометрів.

Український ринок газових автомобілів при цьому залишається дуже різноманітним. Тут можна знайти старі бюджетні моделі, які купують саме заради дешевої експлуатації, а можна натрапити на великий американський або японський автомобіль, власник якого теж не хоче витрачати зайві гроші на бензин.

Гібриди знову показали найбільше зростання

Найпомітніше за місяць змінилися цінники на гібридні автомобілі. Їхня медіанна ціна пропозиції збільшилася на 4,7% і досягла 26 900 доларів.

Частково це можна пояснити дорожчим пальним. Гібрид дозволяє зменшити витрати на поїздки в місті, де бензиновий двигун часто працює далеко не в найефективнішому режимі. Саме тому на тлі дорогого пального попит на такі автомобілі залишається високим.

Але справа не тільки в попиті. На вторинний ринок продовжують потрапляти гібриди, які кілька років тому продавалися новими. Відповідно, середній вік такого автопарку поступово змінюється, а разом із ним змінюється і структура пропозиції.

Тому зростання медіанної ціни на 4,7% зовсім не означає, що кожен Toyota RAV4, Camry або Prius раптом подорожчав на таку саму суму. Якщо на ринку стає більше відносно свіжих і дорогих гібридів, сама медіана автоматично рухається вгору.

Електромобілі дорожчають повільніше

Електромобілі за місяць додали 1,4%, а медіанна ціна пропозиції досягла 22 000 доларів.

Після повернення ПДВ на імпорт електромобілів український ринок пережив досить сильну перебудову. Проте зараз він поступово стабілізується, а електромобілі вже перестали бути екзотикою на вторинному ринку.

На ціни впливає одразу кілька факторів. З одного боку, покупці продовжують рахувати економію на пальному та обслуговуванні. З іншого — нові електромобілі дешевшають через сильну конкуренцію виробників, особливо китайських, і це створює додатковий тиск на ціни вживаних машин.

Не менш важливою залишається можливість заряджати автомобіль вдома. Саме доступ до власної розетки багато в чому визначає економіку електромобіля для конкретного водія. Якщо автомобіль щоночі можна заряджати вдома за відносно невисокою ціною, переваги електротяги стають значно відчутнішими.

Про те, як змінюється український ринок електромобілів після повернення ПДВ, Auto24 вже розповідав у матеріалі про стабілізацію ринку та темпи його оновлення. Цей процес важливий і для вторинки, оскільки сьогоднішні нові електромобілі через кілька років сформують майбутню пропозицію вживаних машин.

Ціни на пальне поки не перевернули вторинний ринок

Якщо подивитися на всі сегменти одночасно, картина виходить цікавішою, ніж може здатися з першого погляду. Бензинові автомобілі подорожчали на 4,2%, гібриди — на 4,7%, машини з ГБО додали 1,1%, електромобілі — 1,4%, а дизелі залишилися на попередній ціновій позначці.

Тобто різкого обвалу або стрибка на всьому ринку не відбулося. Продавці поступово реагують на зміну вартості експлуатації, але роблять це дуже нерівномірно.

При цьому потрібно пам'ятати, що йдеться саме про ціни пропозиції. Це своєрідний термометр настроїв продавців, але не касовий чек. Людина може виставити автомобіль за 12 тисяч доларів, а віддати його після торгу за 11 тисяч. Тому справжню картину ринку краще оцінювати разом із даними про реальні угоди та кількість автомобілів, які залишаються в продажу.

Що буде з цінами далі

Поки що український ринок вживаних автомобілів перебуває у своєрідному режимі очікування. Ціни на пальне вже стали для водіїв звично високими, але продавці ще не готові масово перебудовувати цінники під нову реальність.

Найцікавіше зараз відбувається з дизелями та гібридами. У першому випадку продавці не хочуть дешевшати, хоча покупці мають дедалі більше причин рахувати витрати на пальне. У другому — попит залишається достатньо сильним, а приплив свіжіших автомобілів на вторинний ринок підтягує медіанну ціну вгору.

Додатковий тиск на українську вторинку створюватиме європейський ринок. Ціни на вживані елетромобілі в Європі почали знижуватися, а отже, імпортерам може стати цікавіше привозити в Україну свіжіші автомобілі за конкурентнішою ціною.

Якщо ця тенденція збережеться, покупці отримають додатковий аргумент для торгу з продавцями старих машин. І тоді нинішня "гра в погляди" на вторинному ринку може нарешті завершитися — продавцям доведеться або погоджуватися на реальні ринкові ціни, або довше чекати свого покупця.