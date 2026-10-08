У Дніпрі продають колекційну BMW-Alpina B3: ціна за капсулу часу вражає

Як повідомляє видання TopGir, білосніжна дводверка покоління E92 зараз шукає нового власника через платформу AUTO.RIA. Автомобіль оснащений 3,0-літровою бензиновою рядною шісткою Bi-Turbo, яка видає 360 кінських сил та працює в парі з автоматичною коробкою передач.

Завдяки крутному моменту у 500 Нм це задньопривідне купе здатне розміняти першу сотню всього за 4,8 секунди. Максимальна швидкість баварця сягає серйозних 285 км/год, що навіть за сучасними мірками є чудовим показником для динамічної їзди.



Фото: AUTO.RIA

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Музейний стан та історія

Автор оголошення впевнено зазначає, що це "автомобіль музейного зразка". І це не просто красиві слова для привернення уваги, адже наживо побачити цю красуню можна в реальному музеї BMW, який розташований у селі Орлівщина.

За час свого існування ця генерація, яка випускалася з 2007 по 2010 роки, змінила трьох власників. Остання перереєстрація ексклюзивного авто відбулася ще у листопаді 2022 року.



Фото: AUTO.RIA

Екзотичний авторинок Дніпра

Нагадаємо, що регіон останнім часом стабільно дивує цікавими автомобільними лотами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше в цьому ж музеї виставляли на продаж легендарну BMW M3 E46 на механіці за ціною нової квартири.

Крім того, ринок ексклюзиву поповнювався і досить неоднозначними екземплярами. Нещодавно у Дніпрі намагалися продати стилізовану репліку довоєнного Mercedes-Benz 770 W150 за шалені 97 тисяч доларів, видаючи її за оригінал 1936 року.