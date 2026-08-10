У Німеччині перекрили логістичний канал європейської контрабади цигарок: фури працювали без вихідних

Під час операції вилучено понад 11 млн цигарок, готівку та електронні докази, а чотирьох підозрюваних взяли під варту. Розслідування Ганноверської митниці тривало кілька місяців. Про це коротко пише transport-online.nl.

За версією слідства, контрабандисти використовували тягачі з причепами для доставлення великих партій сигарет на орендовані склади. Звідти товар розподіляли за допомогою фургонів численним посередникам у Північній Німеччині, а також у землях Північний Рейн-Вестфалія та Гессен.



Майже 100 млн сигарет за кілька місяців



Митники провели обшуки на шести складах і в будинках у районах Оснабрюк, Фехта та Нортгайм, куди спрямували свої магістральні тягачі з напівпричепами. На одному зі складів в Оснабрюку виявили близько 11 млн сигарет.

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За попередніми даними слідства, злочинна мережа могла реалізувати майже 100 млн сигарет лише за кілька місяців. Через несплату податків бюджет Німеччини недоотримав близько 19 млн євро.

З урахуванням вилученої партії загальні податкові збитки оцінюють приблизно у 21 млн євро.

Під час обшуків також вилучили понад 10 тис. євро готівкою, смартфони та інші електронні носії інформації.

Чотири підозрювані – під вартою

Затримані – четверо чоловіків віком від 40 до 45 років, громадяни Вірменії та Польщі. Суд в Ольденбурзі постановив залишити їх під вартою.

У масштабній операції були задіяні близько 40 співробітників митниці та кримінальних служб. Розслідування триває, а затриманим у разі доведення вини загрожує кілька років ув'язнення.