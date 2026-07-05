У Німеччині узаконили автомобілі-сканери: як вони перевірятимуть водіїв і що зміниться

Такі машини вже давно працюють у низці країн Європи, а тепер їх застосування може стати значно ширшим і в Німеччині.

Про новинку у боротьбі з порушниками паркування розповів найбільший клуб мобільності Європи ADAC, штаб-квартира якого розміщена у Мюнхені.

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Як працюють Scan Cars

Автомобілі-сканери під час руху автоматично зчитують номерні знаки припаркованих транспортних засобів і миттєво звіряють їх із базами даних. Система перевіряє, чи оплачено паркування, чи має автомобіль дозвіл на стоянку в зоні для резидентів або інші необхідні цифрові дозволи.

За даними ADAC, одна така машина здатна перевірити до 1000 автомобілів за годину, що значно перевищує можливості традиційного контролю.

Ці камери на даху сканують довколишнє середовище на предмет незаконно припаркованих автомобілів. Фото: Лейф Пеховський

Які порушення виявлятимуть

Нові правила дозволяють автоматично фіксувати два основні типи порушень.

Перший – паркування без необхідного дозволу. Наприклад, якщо водій не оплатив стоянку, не має перепустки для резидентської зони або його номерний знак не зареєстрований у цифровій системі.

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Другий – класичні порушення правил зупинки та стоянки. Scan Cars зможуть виявляти автомобілі, залишені під знаками заборони, на тротуарах, велосипедних доріжках або перед виїздами.

А що з персональними даними?

Окрему увагу закон приділяє захисту приватності. У Німеччині номерний знак вважається персональними даними, тому його обробка підпадає під вимоги GDPR.

Баден-Вюртемберг – перша німецька земля, яка офіційно впровадила використання скануючих автомобілів для контролю за паркуванням. Фото: Лейф Пеховський

Це означає, що системи можуть використовуватися лише для контролю паркування, а інформація про автомобілі, які не порушують правила, повинна видалятися практично одразу після перевірки.

Зберігати дані дозволяється лише у випадках, коли зафіксовано конкретне порушення.

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Де такі автомобілі вже працюють

Автомобілі зі сканерами номерних знаків давно використовуються в Нідерландах і Франції. Відгуки з цих країн були постійно позитивними, повідомив речник Міністерства транспорту.

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Наприклад, в Амстердамі витрати на контроль за паркуванням скоротилися вдвічі. Також з Нідерландів повідомляється, що завдяки цій технології правоохоронці стикаються з меншою ворожістю.

Муніципалітети почали активно замовляти сканери, вартість яких становить близько 150 000 євро: за годину обробляє 1000 машин, а інспектор за цей час – навіть до 50 не дотягує. Фото: Лейф Пеховський

У Німеччині ж їх досі застосовували лише в межах окремих пілотних проєктів, зокрема в землі Баден-Вюртемберг.

Тепер, після появи законодавчої бази, місцева влада отримала можливість значно активніше впроваджувати цифровий контроль за паркуванням.

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В ADAC зазначають, що така технологія здатна зробити контроль ефективнішим і допомогти містам швидше виявляти порушників.

Водночас її подальше поширення залежатиме від того, наскільки вдасться забезпечити баланс між ефективністю нагляду та захистом персональних даних водіїв.