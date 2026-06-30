Автотехніка у спеку частіше виходить з ладу: що відмовляє

За даними ADAC, під час червневої хвилі спеки, а це одинадцять днів з температурами від понад +30°C до +40°C і більше, кількість викликів технічної допомоги зросла більш ніж на 20%.

Лише за два останні дні фахівці служби допомоги виїжджали на виклики близько 70 тисяч разів. Про це німецька служба ADAC повідомила у своєму релізі через presseportal.de.

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Що виходить з ладу

Найчастіше причиною поломок залишається акумулятор – на нього припадає понад 40% усіх випадків. Ще близько чверті несправностей пов’язані з двигуном та системою його керування.

У спекотний період також удвічі частіше виходять з ладу системи охолодження та кондиціонування, адже через високі температури вони працюють з підвищеним навантаженням.

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Зростають цифрові звернення

У ADAC також відзначають стрімке зростання популярності цифрових звернень за допомогою. Популярність цього сервісу різко пішла вгору.

У першому півріччі 2026 року через застосунок та онлайн-сервіси було зареєстровано понад 500 тисяч повідомлень про поломки – це майже 27% усіх звернень, тоді як торік цей показник становив 18,5%.

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Що може ADAC

Нагадаємо, ADAC є найбільшим автомобільним клубом Європи та налічує понад 22,8 мільйона членів. Цілодобову допомогу на дорогах забезпечують близько 1 700 патрулів ADAC Straßenwacht і 550 партнерських компаній із парком приблизно 5 000 сервісних автомобілів та їх екіпажів.

У ці спекотні дні фахівці радять водіям особливо уважно стежити за станом акумулятора, системи охолодження.