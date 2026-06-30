Автотехника в жару чаще выходит из строя: что отказывает

По данным ADAC, во время июньской волны жары, а это одиннадцать дней с температурами от более чем +30°C до +40°C и выше, количество вызовов службы технической помощи выросло более чем на 20%.

Только за последние два дня специалисты службы помощи выезжали на вызовы около 70 тысяч раз. Об этом немецкая служба ADAC сообщила в своем пресс-релизе через presseportal.de.

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Что выходит из строя

Чаще всего причиной поломок остается аккумулятор – на него приходится более 40% всех случаев. Еще около четверти неисправностей связаны с двигателем и системой его управления.

В жаркий период также в два раза чаще выходят из строя системы охлаждения и кондиционирования, ведь из-за высоких температур они работают с повышенной нагрузкой.

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Растет количество цифровых обращений

В ADAC также отмечают стремительный рост популярности цифровых обращений за помощью. Популярность этого сервиса резко пошла вверх.

В первом полугодии 2026-го через приложение и онлайн-сервисы было зарегистрировано более 500 тысяч сообщений о поломках – это почти 27% всех обращений, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 18,5%.

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Что может ADAC

Напомним, ADAC является крупнейшим автомобильным клубом Европы и насчитывает более 22,8 миллиона членов. Круглосуточную помощь на дорогах обеспечивают около 1 700 патрулей ADAC Straßenwacht и 550 партнерских компаний с парком примерно из 5 000 сервисных автомобилей и их экипажей.

В эти жаркие дни специалисты советуют водителям особенно внимательно следить за состоянием аккумулятора и системы охлаждения.