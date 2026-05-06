У Вінниці продають ЗАЗ-968М з пробігом 8 тис. км за 10 тисяч доларів

ЗАЗ-968М
У Вінниці на продаж виставили рідкісний екземпляр легендарного ЗАЗ-968М 1992 року випуску з мінімальним пробігом. Автомобіль, який називають “капсулою часу”, оцінили у 10 тисяч доларів, повідомляє topgir.com.ua.
Мінімальний пробіг і повна оригінальність
Заявлений пробіг авто становить лише 8 тисяч кілометрів. За словами продавця, більшу частину свого життя машина провела в гаражі та практично не експлуатувалася.
Кузов і всі деталі збережені у заводському стані — автомобіль не фарбували і не полірували. Це рідкість для моделі, яка масово використовувалася у повсякденному житті.
Технічні характеристики
Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об’ємом 1,2 літра потужністю 45 к.с. та механічною коробкою передач.
Власник стверджує, що:
- двигун працює стабільно;
- коробка передач перемикається без проблем;
- авто технічно справне.
Історія авто
У машини було троє власників. Вона не перебуває в розшуку, а остання перереєстрація відбулася на початку 2026 року.
Кузов пофарбований у червоний колір, який також залишився оригінальним.
Ціна та особливості продажу
Вартість автомобіля становить 10 тисяч доларів. Для потенційних покупців також пропонують допомогу з експортом авто за кордон і оформленням документів.
Чому це цікава пропозиція
Модель ЗАЗ-968М є однією з наймасовіших у лінійці “Запорожців”, але знайти добре збережений екземпляр у повністю оригінальному стані сьогодні досить складно. Саме тому такі автомобілі все частіше розглядають як колекційні.
З часом вартість таких екземплярів може зростати, отже купівлю збереженого ЗАЗ-968М можна розглядати як інвестицію.
На момент старту продажів ЗАЗ-968М коштував близько чотирьох тисяч радянських рублів. За тодішнім курсом це близько шести з половиною тисяч доларів.