ЗСУ отримають рекордну партію пікапів: серед них Chery, KGM та Kia

Агенція оборонних закупівель ДОТ завершила відкритий тендер у Prozorro на 5000 нових повнопривідних пікапів для Сил оборони. Це найбільша централізована закупівля такого типу автомобілів за всю історію України.

Про підготовку до такої закупівлі редакція Авто24 повідомляла ще у травні. І ось цей момент настав. Як йдеться в релізі Міноборони, головний результат тендера – понад 2 млрд грн економії бюджетних коштів. Зекономлені гроші планують спрямувати на інші потреби війська.

5000 пікапів від шести постачальників

Закупівлю розділили на кілька лотів, тому постачання виконуватимуть шість різних компаній. Такий підхід має знизити ризики затримок: від одного постачальника залежатиме лише частина замовлення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Йдеться про нові автомобілі з дизельними двигунами, повним приводом та гарантією виробника. Перші машини вже надійшли до підрозділів, а всю партію планують поставити до кінця року.

Які пікапи отримають військові

У самому релізі ДОТ марки не названі, однак за оприлюдненими фото та відео можна ідентифікувати щонайменше три моделі – з Китаю та Кореї

Chery Himla – рамний повнопривідний пікап із 2,3-літровим турбодизелем потужністю 158 к.с. та моментом 420 Нм. Для України доступні механічна та автоматична коробки передач.

KGM Musso Grand – великий рамний пікап із 2,2-літровим дизелем на 181 к.с. і 400 Нм. Модель вирізняється довгою вантажною платформою та повним приводом.

Kia Tasman – новий рамний пікап із 2,2-літровим турбодизелем потужністю 207 к.с. і моментом 440 Нм. Повний привід та вантажність до 1151 кг роблять його придатним для перевезення людей, спорядження та вантажів.

Чому це важливо

Ця закупівля показує, що держава поступово переходить від точкових закупівель до масштабного централізованого забезпечення війська автомобілями. Конкуренція між постачальниками дозволила отримати значну економію, а диверсифікація постачань – зменшити залежність від одного виробника.