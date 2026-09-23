Українці пересідають на кросовери: ТОП-10 найпопулярніших авто з-за кордону

За даними асоціації Укравтопром, з січня по серпень частка SUV серед усього імпорту авто з пробігом сягнула 54%. Це означає, що кожен другий водій, який замовляє машину з Європи чи США, шукає саме кросовер. Середній вік такого поповнення автопарку становить 7,4 року – цілком адекватний показник, який гарантує ще пристойний ресурс двигуна та кузова.

Бензин досі рулить, але електрика наступає

Обираючи вживаний паркетник, українці залишаються консерваторами. Абсолютна більшість (60%) віддає перевагу класичним бензиновим двигунам. Дизель, попри міфи про його швидкий кінець, тримає 18% ринку – для важких кросоверів це досі виправданий вибір в плані економії пального на трасі.

А от електромобілі (11%) вже впевнено обігнали гібриди (9%). Машини з ГБО цікавлять лише 2% покупців, адже сучасні турбомотори часто складно або занадто дорого переводити на газ.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які моделі купують найчастіше

Беззаперечним лідером залишається Volkswagen Tiguan – 6261 пригнане авто. Це зрозумілий вибір: адекватний прайс на обслуговування, великий вибір запчастин та просторий салон.

Преміум-сегмент теж не пасе задніх: на другому місці опинився Audi Q5 (5460 одиниць). Замикає трійку лідерів американський бестселер Nissan Rogue (5402 авто), який традиційно приваблює багатою комплектацією за невиликі гроші.

Далі десятка найпопулярніших SUV виглядає так:

Ford Escape (3319 од.)

Mazda CX5 (2884 од.)

Nissan Qashqai (2849 од.)

BMW X3 (2486 од.)

Tesla Model Y (2471 од.)

BMW X5 (2282 од.)

Audi Q7 (2230 од.)

Що це означає для ринку

Цікаво, що імпортовані кросовери суттєво "омолоджують" наш автопарк. Як ми писали раніше, середній вік машин, які перепродаються всередині України, становить близько 16 років.

Натомість "свіжопригнані" авто вдвічі молодші. Також варто звернути увагу на присутність Tesla Model Y у загальному топі – це підтверджує серпневу статистику, де ця електричка стала найпопулярнішим вживаним авто зі США.