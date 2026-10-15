Українці втрачають інтерес до дизеля: які моделі на важкому паливі ще купують

Як повідомляє Укравтопром, загальна статистика розділилася на два сегменти, де імпорт вживаних машин традиційно домінує над покупкою нових. Зокрема, з-за кордону завезли близько 3,5 тисячі автомобілів з пробігом, тоді як з автосалонів виїхало лише близько тисячі нових дизельних легковиків.

Обидва напрямки показали негативну динаміку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Реєстрації нових дизелів просіли на 6%, а от сегмент імпортованого секонд-хенду обвалився одразу на 16%.

Лідери серед нових авто

Незважаючи на загальне падіння інтересу, у салонах покупці віддають перевагу перевіреним кросоверам та позашляховикам. Абсолютним бестселером залишається практичний Renault Duster, який обрали 215 автомобілістів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Другу сходинку впевнено тримає преміальний Volkswagen Touareg із показником у 122 продані машини. Замикає трійку лідерів легендарний японський позашляховик Toyota LC Prado, ключі від якого отримав 101 власник. Також до п'ятірки найзатребуваніших увійшли Skoda Kodiaq та пікап Toyota Hilux.

Що шукають на вторинному ринку

Серед пригнаних з Європи вживаних дизелів картина зовсім інша, адже тут українці полюють на економічні сімейні авто. Перше місце з мінімальним відривом виборов Renault Megane, який розійшовся тиражем у 264 екземпляри.

Буквально в потилицю йому дихає Skoda Octavia з результатом у 263 зареєстровані машини. Третю позицію зайняв популярний міський кросовер Nissan Qashqai, який обрали 254 покупці. Доповнюють рейтинг улюбленців вторинного ринку Volkswagen Passat та місткий Hyundai Santa Fe.